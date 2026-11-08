Formula 1, oggi Gp Brasile: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Dopo il trionfo di Kimi Antonelli nel Mondiale piloti, il Circus fa tappa in Brasile oggi, domenica 8 novembre, per il ventesimo appuntamento della stagione: ci si gioca il secondo posto nella classifica piloti, ma anche e soprattutto il titolo costruttori. La Mercedes può chiudere i conti già a Interlagos, grazie ai 126 punti di vantaggio sulla Ferrari seconda. In pole position partirà Lando Norris, davanti ad Antonelli e Lawson.

Ecco la griglia di partenza del Gp del Brasile di oggi, domenica 8 novembre:

1 Lando Norris (McLaren)

2 Kimi Antonelli (Mercedes)

3 Liam Lawson (Racing Bulls)

4 Nico Hulkenberg (Audi)

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing)

6 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

7 George Russell (Mercedes), penalità di 5 posizioni

8 Fernando Alonso (Aston Martin)

9 Alexander Albon (Williams)

10 Oscar Piastri (McLaren)

11 Rafael Câmara (Haas F1 Team)

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13 Carlos Sainz (Williams)

14 Charles Leclerc (Ferrari), penalità di 10 posizioni

15 Franco Colapinto (Alpine)

16 Pierre Gasly (Alpine)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Valtteri Bottas (Cadillac)

19 Gabriel Bortoleto (Audi)

20 Lewis Hamilton (Ferrari), penalità con partenza dal fondo dello schieramento

21 Max Verstappen (Red Bull Racing), penalità con partenza dal fondo dello schieramento

22 Sergio Perez (Cadillac), penalità con partenza dal fondo dello schieramento

Il Gp del Brasile di oggi, domenica 8 novembre, inizierà alle 18 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207)e in streaming su Sky Go e Now. La gara sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita alle 21:30.