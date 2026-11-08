“Il rumore delle cose nuove” è il nuovo brano di Brunori Sas

Milano, 8 nov. (askanews) – Esce il 9 novembre per Island Records il nuovo brano di Brunori Sas “Il rumore delle cose nuove”, canzone originale dell’omonimo film di Paolo Genovese, nelle sale dal 12 novembre distribuito da 01 Distribution.

Co-scritto con Riccardo Sinigallia, “Il rumore delle cose nuove” è una dichiarazione d’amore intima e disarmante, che trova la propria forza nella semplicità delle parole e nella sincerità dei sentimenti. Una canzone che attraversa le piccole inquietudini dell’esistenza, il disordine dei pensieri, le paure e le contraddizioni quotidiane, per ritrovare nell’altro un punto fermo, una presenza che renda più sopportabile anche il peso delle giornate difficili.

Nella scrittura di Dario Brunori l’amore perde ogni idealizzazione romantica per assumere i contorni familiari della vita vera: non ci sono grandi imprese da compiere né destini straordinari da inseguire, ma il desiderio semplice e universale di condividere il tempo, abitare gli stessi luoghi, riconoscersi anche a distanza e continuare a scegliersi, nonostante tutto. Persino una storia d’amore apparentemente scontata può custodire qualcosa di prezioso, se vissuta in due: la felicità, in fondo, non è necessariamente una conquista, ma anche qualcosa che si può aspettare insieme, senza fretta e senza garanzie.

È proprio questa sensibilità a creare un legame naturale con l’universo cinematografico di Paolo Genovese, da sempre attento alle complessità dei rapporti umani e alle contraddizioni che attraversano la vita di coppia. Attraverso le vicende di tre coppie, “Il rumore delle cose nuove” esplora gli equilibri precari delle relazioni, i desideri rimasti inespressi e le certezze che un evento inatteso può improvvisamente mettere in discussione, aprendo interrogativi su ciò che siamo, ciò che desideriamo e ciò che siamo disposti a cambiare. La canzone e il film finiscono così per incontrarsi in uno stesso territorio emotivo, quello in cui l’amore si misura con la realtà, con le sue imperfezioni e i suoi inevitabili imprevisti.

Diretto da Paolo Genovese, che firma la sceneggiatura insieme a Igor Artibani, “Il rumore delle cose nuove” è una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema in associazione con Vice Pictures. Il film ha inaugurato la 21ª Festa del Cinema di Roma che ha accolto sul red carpet il cast d’eccezione composto da Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

“Il rumore delle cose nuove” arriva nel vivo di TUTTOBRUNORI, la tournée teatrale di Brunori Sas (prodotta da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, racconti personali, incursioni nella stand-up e osservazioni sul presente, continuando ad attraversare a colpi di sold out i teatri italiani fino al 25 novembre.