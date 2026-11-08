In Brasile vince Norris, Antonelli 5°, alla Mercedes il titolo costruttori

ROMA (ITALPRESS) – Lando Norris, dopo la pole position di sabato, conquista anche il suo 14° successo in carriera nel Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1. Nonostante la pioggia arrivata nel finale, il pilota della McLaren difende la prima posizione dall’assalto della Red Bull di Max Verstappen, il quale deve “accontentarsi” del secondo posto. A completare il podio è il compagno di squadra dell’olandese, ovvero Isack Hadjar. Il neo-campione del mondo Andrea Kimi Antonelli chiude quinto, alle spalle del compagno George Russell: i due portano a casa i punti necessari per permettere alla Mercedes di centrare aritmeticamente il nono titolo costruttori.

Notte fonda per le Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che tagliano il traguardo rispettivamente in settima e nona posizione. A punti anche la McLaren di Oscar Piastri, sesto, Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi).

Il prossimo appuntamento con la Formula 1 è previsto a Las Vegas nel weekend del 21 novembre.

– foto Ipa Agency –

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