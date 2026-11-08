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MotoGP, doppia frattura al piede per Bagnaia: sarà operato in Italia

| 8 Novembre 2026 11:27 | 0 commenti

MotoGP, doppia frattura al piede per Bagnaia: sarà operato in Italia

Italpress, Sport Italpress
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LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – In seguito alla caduta avvenuta ieri durante la Sprint del GP del Qatar, Francesco Bagnaia ha riportato una doppia frattura al quarto e al quinto metatarso del piede destro. Il pilota rientrerà in Italia questo pomeriggio per sottoporsi a un intervento chirurgico volto a trattare l’infortunio. L’operazione è prevista tra domani e martedì. Lo rende noto la Ducati in seguito all’incidente di ieri.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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