Napoli, Allegri: “Il mare è in tempesta, ma riuscirò ad arrivare in porto”

(Adnkronos) –

Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Oggi, domenica 8 novembre, il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro la Lazio nel lunch match dell’undicesima giornata di campionato, tornando a fare punti, contro la capolista, dopo la sconfitta con la Juventus. “Devo ringraziare i ragazzi in campo perché hanno fatto una partita importante, non era facile dopo le sconfitte di Oporto e Torino”, ha detto Allegri nel post partita ai microfoni di Dazn, “anche nel primo tempo dove la Lazio spingeva tanto abbiamo fatto bene e nel secondo abbiamo avuto occasioni importanti. Durante la sosta recupereremo giocatori, ma la reazione di oggi è stata importante”.

Allegri predica calma: “Tutti i cross sono arrivati da sinistra, per questo ho invertito le mezzali per sfruttare gli inserimenti di McTominay sui cross di Lang. Bisogna continuare, niente è perduto. C’è tutto il tempo per risalire la classifica, ci sono momenti difficili all’interno della stagione e dobbiamo affrontarli con serenità, dando ordine alle cose”.

Poi il tecnico azzurro ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi, che hanno contestato la squadra per gli ultimi risultati: “Quando la squadra vince siamo tutti bravi, quando perde meno. Ai tifosi posso dire che tutto quello che la squadra ha dare, sia a livello fisico che tecnico, lo dà, sono fiducioso che con ordine risaliremo la classifica. Io sto bene, fortunatamente ho passato pochi di questi periodi, ma in qualche modo, anche se siamo in un mare in tempesta, ma barca la riesco sempre a portare in porto. C’è bisogno di supporto verso i ragazzi”.