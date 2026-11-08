Sabrina Salerno: “Mi hanno augurato la morte per cancro, ho dato mandato al mio avvocato”

(Adnkronos) – “Ho vissuto una situazione crudele, alla quale ho deciso di reagire con forza”. Così Sabrina Salerno ha raccontato di aver ricevuto, la scorsa settimana, un messaggio sui social da parte di un utente che le avrebbe augurato la morte: “Muori di cancro”. Ospite oggi a Verissimo, la cantante ha spiegato di aver subito bloccato e segnalato il profilo: “Non ci ho pensato più, poi la mattina successiva mi sono confrontata con mio marito per chiedergli se fosse normale tutto questo. Essendo un personaggio pubblico, capisco che sia normale ricevere critiche, ma questa volta abbiamo pensato entrambi che fosse gravissimo”.

Salerno ha deciso così di approfondire la questione, ne ha parlato sui social con uno sfogo condiviso sul suo profilo e a Verissimo ha spiegato di aver cercato il soggetto che l’ha minacciata: “Ho visto che questa persona è un ingegnere e ha insegnato in un liceo scientifico”. La cantante ha sottolineato di essersi affidata al proprio avvocato, confrontandosi per due giorni per valutare come procedere: “Ho dato mandato, farò tutto il possibile affinché questa persona capisca quello che ha fatto e si prenda le sue responsabilità”. Per Salerno, quello che ha reso il messaggio ancora più doloroso è stato il riferimento “crudele” alla malattia: “Ho avuto una diagnosi di tumore al seno due anni fa. Questa persona ha rivoltato la mia paura contro di me”. Salerno ha infine raccontato di essere stata vittima di stalking in passato: “Nella vita ho avuto almeno 5 stalker, tra cui un avvocato e un fisico nucleare. Mi seguivano ovunque. Sono diventata paranoica, ora sono sempre sull’attenti”.