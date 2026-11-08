X
<
>

Serie A, oggi Inter-Como – Diretta

| 8 Novembre 2026 19:06 | 0 commenti

Serie A, oggi Inter-Como – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – L’Inter protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, i nerazzurri ospitano il Como – in diretta tv e streaming – a San Siro in uno dei big match dell’undicesima giornata di campionato. La squadra di Chivu, reduce dal successo europeo contro il Feyenoord, dovrà riscattare il ko nel derby della settimana scorsa contro il Milan. Il Como, invece, viene dalla vittoria record per 9-1 contro il Lens, in Champions League, e dal successo in campionato contro il Venezia. 

 

Nella prossima giornata di campionato, l’Inter affronterà in trasferta l’Atalanta mentre il Como ospiterà il Cagliari. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA