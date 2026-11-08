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Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

| 8 Novembre 2026 12:04 | 0 commenti

Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, i nerazzurri ospitano il Como a San Siro in uno dei big match dell’undicesima giornata di campionato. La squadra di Chivu, reduce dal successo europeo contro il Feyenoord, dovrà riscattare il ko nel derby della settimana scorsa contro il Milan. Il Como, invece, viene dalla vittoria record per 9-1 contro il Lens, in Champions League, e dal successo in campionato contro il Venezia.  

Ecco le probabili formazioni di Inter-Como, in campo oggi alle 18:  

Inter (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu 

Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas 

Inter-Como sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

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