A 80 anni dal 1946 Rai Radio1 celebra il voto alle donne

Roma, 9 nov. (askanews) – Ottant’anni dopo il 2 giugno 1946, Rai Radio 1 propone il 10 novembre una serata evento di musica dal vivo, storie e parole per raccontare il voto alle donne non solo in Italia ma anche nel mondo, nel segreto dell’urna come in quello della vita quotidiana delle donne di ieri e di oggi, ripercorrendo insieme i passi fatti, gli ostacoli ancora da superare e lo sguardo di chi voterà per la prima volta. In studio Orchestra Olimpia e l’insieme vocale Vox Cordis dal vivo, quindi un’ampia galleria di voci e testimonianze, con storici divulgatori, contributi dalle Teche Rai, giovani italiani, anche di prima generazione, che si accingono al primo voto il prossimo anno.

Il 2 giugno 1946 milioni di italiane entrarono per la prima volta in un seggio, ed erano già allora più numerose degli uomini. Fu il voto più atteso e, per molte, il più silenzioso.

La serata evento di Radio Rai 1 SEGRETO parte dunque da quel giorno, ma non si ferma all’anniversario: allarga lo sguardo sul mondo, approfondisce aspetti sociali, entra anche nella dimensione psicologica e culturale delle donne di ieri e di oggi.

Tra testimonianze, documenti e contributi d’archivio, SEGRETO racconterà chi erano davvero le elettrici italiane del 1946, che cosa quel voto ha rotto e che cosa ha lasciato intatto, e quanti diritti sono arrivati con decenni di ritardo.

Ma SEGRETO racconterà anche il resto del mondo, dalla Nigeria all’Iran, dalla Svizzera agli USA, per capire perché un diritto sulla carta non sempre coincide con una libertà reale, tra norme, pregiudizi e schemi culturali che resistono, anche nel nostro paese.

Infine la serata evento affronterà il tema quanto mai attuale del nostro domani, infatti un piccolo gruppo di ragazzi e ragazze, tra cui anche italiani di seconda generazione che voteranno per la prima volta nel 2027, si confronteranno con quella storica prima volta del 1946 e con i modi diversi di vivere il voto e la partecipazione femminile, nelle diverse culture di provenienza.

Nel corso della serata inoltre Orchestra Olimpia – grande collettivo di oltre 300 musiciste fondato da Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta – insieme a Vocale Vox Cordis, eseguirà dal vivo Her Story, opera musicale corale della compositrice statunitense Julia Wolfe, di cui Olimpia ha promosso la prima esecuzione europea lo scorso 26 ottobre a Pesaro in un Teatro Rossini gremito e con lunghi applausi finali, proprio per celebrare gli 80 anni del voto alle donne, evento che ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

SEGRETO però non si limiterà all’esecuzione di un estratto da questa bellissima composizione celebrata in tutto il mondo, ma ne indagherà l’origine. Infatti alla base del lavoro della Wolfe c’è la lettera originale del 1776 in cui Abigail Adams scrive al marito, futuro secondo Presidente degli Stati Uniti, esortandolo perché nel progetto della nazione nascente trovino posto anche i diritti delle donne. Un’attrice leggerà dunque i passi più significativi ed emozionanti della lettera, a cui sono ispirati i tre momenti musicali che accompagneranno l’intera serata e vedranno sul podio la direttrice d’orchestra Perrotta e Roberta Pandolfi al pianoforte.

“La vocazione della Radio come luogo di privilegio per la sperimentazione di contenuti e linguaggi in questo evento multipiattaforma restituisce il senso della vitalità del media “anagraficamente” più anziano, ma per linguaggio più giovane del panorama della comunicazione di oggi. Un dovere di ricerca che anima la Radio del Servizio Pubblico Multimediale in una fertile sinergia tra Direzioni aziendali”.

Marco Caputo, Direttore Rai Radio: “Un tema che è stato centrale nella programmazione di Radio1 nel corso di tutto l’anno, in particolare in occasione dell’anniversario. Un tema chiave, quello dei diritti e delle libertà delle donne, nei nostri gr e programmi. Partecipare a questo progetto di radiofonia permette anche di andare ‘oltre’ la ricorrenza, passando dal tema dei diritti acquisiti, a quelli ancora da acquisire, rivolgendosi, dal passato al futuro. E con uno sguardo al resto del mondo.”

Paolina Meli Vice Direttrice Radio 1 – Giornale Radio Rai: “La musica contemporanea di una visionaria compositrice americana è lo spunto per approfondire il significato del voto alle donne in una prospettiva storica ed internazionale. Un’angolatura particolare in cui professoresse universitarie e giovani liceali si confronteranno sul tema, partendo dal passato e guardando al futuro. Una ricerca d linguaggi e contenuti che investono, e scommettono, su nuove traiettorie di comunicazione e sul ruolo che la musica può avere nel sollecitare il dibattito pubblico”.