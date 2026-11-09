A Buenos Aires il Papa vede 5 vittime di abusi: “Vicinanza e accoglienza”

Roma, 9 nov. (askanews) – Nel pomeriggio a Buenos Aires, prima di avviarsi all’Università Cattolica Argentina per l’incontro col mondo del lavoro, Papa Leone XIV “ha avuto un colloquio con 5 persone, vittime di abusi da parte di membri del clero e di istituzioni ecclesiali nel Paese, presentate dalla Chiesa locale”. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana.

“Il Papa – si spiega – ha parlato individualmente con ciascuno di loro, ascoltato le loro parole, le storie dolorose vissute e le proposte per consolidare percorsi di guarigione nella Chiesa. Al termine, salutandoli insieme, ha impartito su di loro la benedizione e ha ringraziato per l’incontro e la testimonianza di fede. A loro, e tramite loro alle altre vittime che non è stato possibile incontrare, il Papa ha manifestato la sua vicinanza e la volontà di rafforzare vie di protezione, di bene, di accoglienza e accompagnamento nella Chiesa”.

Nel complesso il colloquio è durato più di un’ora.