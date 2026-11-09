Ambiente, Mascolo (MM): “Il riuso dell’acqua al centro della nuova strategia europea ‘Water Efficiency First'”

(Adnkronos) – “Da ogni metro cubo d’acqua dobbiamo estrarre il massimo valore possibile, passando da un consumo lineare ad un ciclo virtuoso di efficienza e riuso”. Così Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa, il gestore del servizio idrico di Milano e vicepresidente di Aqua Publica Europea (Ape), l’associazione che comprende i principali gestori pubblici continentali, al workshop ‘Water Efficiency First: trasformare industria, agricoltura e riuso circolare dell’acqua’ a Ecomondo. Mascolo ha sottolineato come sia necessaria una svolta dell’approccio nella gestione dell’acqua, a partire dal suo riuso. E, in questo senso, ha ricordato l’esperienza di Milano dove il sistema di depurazione gestito da MM, partecipata al 100% dal Comune di Milano, restituisce ogni anno all’agricoltura durante la stagione irrigua la totalità dell’acqua trattata.

“È un’esperienza che dimostra come le acque reflue opportunamente trattate diventano una risorsa per il territorio e rappresentano un contributo concreto all’economia circolare”, ha spiegato l’Ad di MM. Da qui l’invito a non considerare concluso il ciclo dell’acqua con la depurazione, perché quella stessa acqua può avere una seconda vita. La pratica del riuso, tuttavia, acquista valore quando entra a pieno titolo nella pianificazione della risorsa idrica e non si limita a progetti isolati. Per questo, ricorda Mascolo “il riuso deve entrare stabilmente nei piani di gestione dei bacini idrografici” così da sapere quanta acqua abbiamo, quanta ne preleviamo, per quali usi, quanta ne restituiamo all’ambiente e quanta ancora possiamo recuperarne. La svolta necessaria fa cambiare il ruolo stesso dei gestori. Secondo Mascolo, è la stessa European Water Resilience Strategy, fissando l’obiettivo di migliorare l’efficienza idrica di almeno il 10% entro il 2030, che chiede ai gestori di ragionare in termini di risorsa, rendendo necessario un passaggio da service provider a resource manager, con responsabilità più ampie lungo l’intero ciclo dell’acqua.

In un’economia water-smart occorre saper distinguere gli utilizzi e “gestire insieme qualità e quantità”: l’acqua potabile richiede i massimi standard sanitari, mentre molti processi industriali, agricoli ed alcuni usi urbani possono essere alimentati con acqua recuperata. “È su questo terreno che il riuso diventa anche politica industriale”, ha chiarito Mascolo, citando anche ambiti di applicazione sempre più attuali come i data center, la produzione di idrogeno, batterie e semiconduttori. La Water Resilience Strategy riconosce che investimenti e infrastrutture sono una delle cinque aree prioritarie della strategia, insieme a governance, digitalizzazione e intelligenza artificiale, ricerca e innovazione, sicurezza e preparedness. “La resilienza – ha sottolineato Mascolo – richiede investimenti programmati nel lungo periodo e non può poggiare esclusivamente sulla tariffa idrica ed Aqua Publica Europea spinge per l’individuazione di nuovi strumenti finanziari e di un maggior coinvolgimento della Bei per trasformare le strategie in progetti realmente realizzabili”.