Arpac Campania, sopralluogo del presidente Fico e del sindaco di Napoli Manfredi presso la nuova sede in via Arenaccia

NAPOLI (ITALPRESS) – Una nuova sede a Napoli, più funzionale e sostenibile, per il centro regionale Siti contaminati e bonifiche dell’Arpa Campania. Stamattina nei laboratori di Via Arenaccia si è svolto un sopralluogo del presidente della Regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi e dell’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, accompagnati dal direttore generale dell’Agenzia ambientale, Stefano Sorvino.

La struttura specialistica, che garantisce prestazioni tecniche e analitiche relative ai siti contaminati, a bonifiche e a situazioni di crisi ambientale della Campania, è stata trasferita nei locali acquisiti in proprietà di una ex caserma dei Vigili del fuoco, da anni dismessa, con risparmio per l’Agenzia di circa 300mila euro all’anno per l’eliminazione del fitto passivo e la diminuzione dei costi manutentivi e delle spese di trasporto campioni.

L’Unità operativa complessa (UOC) Siti contaminati e bonifiche, precedentemente situata a via Antiniana al confine tra Napoli e Pozzuoli, è stata ricollocata in un idoneo e più avanzato polo tecnologico recuperato grazie alla proficua collaborazione tra Arpac e la Città metropolitana, che ha ceduto in permuta all’Agenzia i locali dismessi di via Arenaccia, acquisendo a sua volta l’immobile di Arpa Campania di Santa Maria La Nova, allo stato inutilizzato perché non idoneo alle esigenze funzionali dell’Agenzia.

“Si tratta – ha sottolineato il direttore generale Arpac Stefano Sorvino – di una notevole razionalizzazione logistica, gestionale e tecnico-operativa, con la nuova sede che consente sia di realizzare un’ottimizzazione della struttura, con notevoli risparmi di costi, sia un efficientamento e un potenziamento della produzione analitico-laboratoristica ad alta tecnologia di Arpa Campania, a beneficio delle impegnative attività costantemente svolte per il controllo e monitoraggio ambientale del territorio regionale, e in particolare dei siti potenzialmente contaminati e di bonifica”.

La nuova struttura gode di un maggiore isolamento termico, quindi di maggiore efficienza energetica, ed è dotata di un impianto fotovoltaico di 59 kilowatt di potenza. Ottimizzati, inoltre, gli aspetti logistici, grazie alla contiguità con i laboratori del Dipartimento provinciale Arpac di Napoli, situato nello stesso complesso, e quindi ai flussi più rapidi di trasferimento dei campioni da analizzare.

L’intervento di ristrutturazione dell’ex caserma è stato realizzato a valere sul Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, senza oneri a carico dell’Agenzia, per un importo di circa 2 milioni di euro. La Unità operativa complessa (UOC) Siti contaminati e bonifiche, incardinata nella Direzione Tecnica di Arpa Campania, costituisce un polo specialistico a caratterizzazione tematica, dotato di attrezzature e strumentazioni di eccellenza, all’avanguardia nell’ambito del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente.

Più di duemila i campioni in media analizzati ogni anno, su diverse matrici e in particolare terreni potenzialmente contaminati (tra cui quelli della Terra dei fuochi), rifiuti, acque sotterranee, aria, sedimenti.

La struttura comprende tre laboratori regionali, specializzati rispettivamente nella determinazione delle diossine, nell’analisi dei rifiuti e nelle determinazioni analitiche su suolo e acque sotterranee di siti contaminati, dotati di un parco strumentale di oltre quaranta macchine di laboratorio.

Il polo impiega trentacinque unità di personale tecnico, costituito soprattutto da biologi, chimici, geologi, periti chimici.

-Foto ufficio stampa Regione Campania-

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