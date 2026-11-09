Borsa Milano chiude in rally, Ftse-Mib +2,69% maglia rosa Europee

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Roma, 9 nov. (askanews) – Chiusura in rally alla Borsa di Milano, in un quadro tutto positivo dei mercati europei e di Wall Street, mentre i prezzi del petrolio sono caduti ai minimi da due mesi. A fine contrattazioni l’indice Ftse-Mib segna un più 2,68%, il rialzo più forte in Europa con un balzo di oltre il 10% per Bpm dopo l’annuncio di Credit Agricole; in forte rialzo anche UniCredit nel giorno dei conti (+6,28%).
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