Calcio, Commissione Europea esprime forte sostegno alla Uefa

Roma, 9 nov. (askanews) – Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, e il Commissario Europeo per lo Sport, Glenn Micallef, hanno rinnovato oggi a Nyon l’accordo di cooperazione tra la Uefa e la Commissione Europea presso la Casa del Calcio Europeo, a conferma del ruolo fondamentale della Uefa nel mondo del calcio e dei principi che hanno reso il calcio europeo un successo globale.

L’accordo – si legge in una nota – riconosce la Uefa come l’unico organo ufficiale di governo europeo e sostiene un sistema calcistico unificato e aperto, basato sul merito sportivo, su un sistema di promozioni e retrocessioni, nonché su un percorso chiaro dalle competizioni nazionali a quelle europee. Ribadisce inoltre il principio secondo cui le partite dei campionati nazionali dovrebbero essere disputate nel proprio territorio, preservando il legame tra i club, le loro comunità e i tifosi.

L’accordo – prosegue la nota – attribuisce particolare importanza al calcio delle nazionali, sottolineando che Uefa Euro maschile e femminile siano celebrazioni dell’unità europea e fonti essenziali di solidarietà e di finanziamento sostenibile per il calcio. Sottolinea inoltre l’importanza di mantenere un equilibrio sano tra le competizioni per club e quelle per nazionali nel calendario calcistico.

La Commissione ha inoltre sostenuto il modello di governance rappresentativo e inclusivo della Uefa, che coinvolge leghe, club, giocatori e tifosi nella definizione del futuro di questo sport. L’accordo pone l’accento sulla ridistribuzione finanziaria lungo tutta la piramide calcistica, estendendo al contempo la cooperazione in materia di calcio femminile, inclusione, stili di vita sani e al contributo in senso più ampio del calcio alla società europea.

“Il calcio in Europa ha raggiunto straordinari successi sportivi e commerciali senza rinunciare alle proprie radici”, ha detto Ceferin, “Il posto in una competizione si conquista sul campo. I livelli più alti di questo sport contribuiscono a quelli inferiori. I club e le nazionali si rafforzano a vicenda. E nessuno possiede il calcio solo perché, per caso, lo governa. I recenti avvenimenti nel mondo del calcio hanno dimostrato perché questi principi siano così importanti. Sono grato al commissario Micallef e alla Commissione Europea per averlo riconosciuto e per aver sostenuto con fermezza la Uefa”.