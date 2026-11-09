Cinema, dal 13 novembre a Roma nuove proiezioni di “Nina Roza”

Roma, 9 nov. (askanews) – Prosegue a Roma il percorso di “Nina Roza”, il film della regista canadese Geneviève Dulude-De Celles, presentato nella sezione Best Of della Festa del Cinema di Roma. Il film torna nella Capitale con una nuova programmazione al Cinema dei Piccoli, il 13 novembre (alla presenza di Chiara Caselli e Maria Isabella Barone, il 14 novembre, il 15 novembre (alla presenza di Esmeralda Moretti) e il 18 novembre.

Vincitore dell’Orso d’Argento per la Miglior Sceneggiatura alla Berlinale 2026 e scelto dal Canada per la corsa alla nomination agli Oscar come Miglior Film Internazionale, “Nina Roza” affronta con uno sguardo delicato e personale il tema dell’emigrazione e delle sue conseguenze, interrogandosi su cosa significhi appartenere a un luogo e su quanto del proprio passato continui a vivere anche quando si è scelto di lasciarlo alle spalle.

Al centro del racconto c’è Mihail, interpretato da Galin Stoev, un uomo di origine bulgara che vive da quasi trent’anni a Montréal, dove lavora nel mondo dell’arte. Quando un collezionista gli chiede di verificare l’autenticità dei dipinti di Nina, una bambina prodigio di otto anni, Mihail è costretto a tornare nel Paese da cui è partito molti anni prima. Il viaggio diventa l’occasione per confrontarsi con una storia personale mai davvero risolta. Nell’incontro con Nina riaffiorano il ricordo della figlia Roza, il senso di sradicamento e le contraddizioni di un uomo sospeso tra due identità. La ricerca della verità intorno ai dipinti della bambina si intreccia così con una ricerca più intima, fatta di memoria, legami familiari e appartenenza.

Nel cast figurano Galin Stoev, Sofia ed Ekaterina Stanina, Michelle Tzontchev, Christian Bégin e Chiara Caselli.

“Nina Roza” è una coproduzione internazionale tra Canada, Italia, Bulgaria e Belgio, prodotto da Colonelle Films e coprodotto per l’Italia da UMI Films, insieme alle società bulgare Ginger Light e Premier Studio Plus e alla belga Echo Bravo.