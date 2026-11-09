Cinema, torna il Carbonia Film Festival: ospite Abdallah Al-Khatib

Roma, 9 nov. (askanews) – Al via l’11 novembre il Carbonia Film Festival, che fino a domenica 15 torna ad animare la città mineraria del Sulcis con cinque giorni di cinema, incontri, arte e musica. La manifestazione, promossa dal CSC Carbonia della Società Umanitaria con la direzione artistica di Francesco Giai Via, inaugura la nuova edizione con una giornata che attraversa la città e mette al centro il rapporto fra immagini, memoria e territorio.

Si comincia alle ore 10 in via delle Cernitrici con l’inaugurazione del murale di Emanuele Boi, in arte Skan, realizzato a partire da immagini storiche della città. Alle 18, al Museo del Carbone nella Grande Miniera di Serbariu, si apre la terza edizione della mostra fotografica “Sguardi Plurali sull’Italia Plurale”, dedicata agli sguardi di giovani autori e autrici di seconda generazione o con background migratorio, alla presenza della vincitrice Ariman Scriba e del curatore Pietro Cingolani. Alle 21 alla Fabbrica del Cinema ci sarà l’anteprima di “Odio gli indifferenti” di Marco Amenta, alla presenza del regista: nel centenario dell’arresto di Antonio Gramsci, il documentario ne ricostruisce il lato più intimo attraverso le lettere scritte durante la prigionia e il rapporto con la moglie, la madre e i figli.

A partire da giovedì 12 novembre si accende il concorso CFF11, che riunisce cinque titoli del nuovo cinema italiano, tutti accompagnati dall’incontro con i rispettivi autori. Arrivano a Carbonia “White Lies”, documentario autobiografico in cui Alba Zari indaga la propria infanzia nella setta dei Bambini di Dio; “Caro mondo crudele” di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, racconto di formazione ambientato nella Maremma degli anni Novanta, con inserti animati di Zerocalcare; “Idda” di Irene Dionisio, con Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano, storia di due amiche che si ritrovano per affrontare insieme la salita dell’Etna; “Balcanica”, esordio nel lungometraggio di Nicola Sorcinelli che porta sul grande schermo il viaggio di un padre e un figlio afghani lungo la rotta balcanica e l’incontro con una dottoressa italiana interpretata da Matilda De Angelis; “I figli della scimmia” di Tommaso Landucci, dramma familiare sui temi della paternità e della disabilità con Riccardo Scamarcio, premiato alla Mostra di Venezia per la sceneggiatura e l’interpretazione maschile nella sezione Orizzonti.

Ospite internazionale dell’edizione 2026 il regista palestinese-siriano Abdallah Al-Khatib, protagonista di un doppio appuntamento al Cine-Teatro Centrale: presenterà “Little Palestine, Diary of a Siege”, documentario girato durante l’assedio del campo di Yarmouk e Chronicles from the Siege, premiato alla Berlinale come migliore opera prima, racconto corale della vita quotidiana sotto assedio.

Il dialogo tra cinema e altri linguaggi attraversa anche il programma degli eventi speciali, tra cui Amoramnesia, installazione audiovisiva realizzata da Giorgio Ferrero con Rodolfo Mongitore e Carlo Cagnasso per i 60 anni della Cineteca Sarda, che rielabora materiali d’archivio fra cui Cenere e Cainà. Tommaso Buldini porta al Cine-Teatro Centrale Interzone Machine, performance di elettronica dal vivo e animazioni psichedeliche. Al cinema sardo è dedicato inoltre Spazio Sardegna, con i lavori di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo, Vittoria Soddu e Andrea Mura.

Finale domenica 15 novembre al Cine-Teatro Centrale. Dopo la cerimonia di premiazione il cantautore Dimartino sarà protagonista di “I luoghi che ci portiamo dentro”, un incontro tra racconto e canzone in dialogo con il direttore artistico di CFF Francesco Giai Via, seguito da una performance musicale in duo con Fabrizio Cammarata, pensata appositamente per il festival. Tutti gli appuntamenti del Carbonia Film Festival sono a ingresso gratuito.