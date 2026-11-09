Continua il tour di Max Gazzè L’ornamento delle cose secondarie

Milano, 9 nov. (askanews) – Un viaggio tra passato e presente, ricerca musicale e riflessione sull’identità artistica. Arriva a Milano il 9, 10 e 11 novembre al Teatro dal Verme il nuovo tour teatrale di Max Gazzè, “L’ornamento delle cose secondarie”, prodotto da OTR Live. Al centro dello spettacolo, l’omonimo album di venti composizioni, eseguite integralmente in una prima parte che accompagna il pubblico nell’universo creativo più sperimentale del cantautore, prima di lasciare spazio, nella seconda, ai brani più amati del suo repertorio.

Il progetto si distingue per una ricerca sonora che si spinge oltre le convenzioni: il disco è stato registrato su nastro magnetico, con strumenti costruiti o adattati appositamente e utilizzando un diapason di riferimento a 432 hertz, anziché i tradizionali 440. Una scelta che diventa parte di una più ampia riflessione artistica, nella quale il recupero di composizioni rimaste a lungo nei cassetti si intreccia con la volontà di esplorare nuove possibilità espressive.

A tradurre questa ricerca in scena è uno spettacolo che affianca alla musica una dimensione teatrale e visiva. La scenografia è costruita attorno a sagome umane illuminate progressivamente e a una grande clessidra, simbolo del tempo e delle trasformazioni che attraversano l’esistenza. Figure che sembrano moltiplicare le identità dello stesso Gazzè, dando forma al dialogo tra le diverse anime dell’artista e tra le sue molteplici stagioni creative.

A scandire il percorso, letture registrate introducono i diversi momenti del concerto, accompagnando brani come “Il contadino magro”, “L’eremita”, “Intermezzo bianco” e “Io, Giuda”. Nel foyer del teatro, inoltre, una mostra itinerante mette in relazione ciascuna delle composizioni del nuovo album con un dipinto realizzato dall’autrice Maria Salvucci, estendendo il progetto anche alla dimensione visiva.

Dopo l’esecuzione integrale del nuovo lavoro, il concerto si apre al repertorio che ha consacrato il cantautore presso il grande pubblico, con brani come “Il solito sesso”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Mentre dormi”, “Ti sembra normale” e “Sotto casa”. Due dimensioni musicali che, anziché contrapporsi, restituiscono la continuità di una ricerca che attraversa da trent’anni la carriera dell’artista, tra ironia, sperimentazione e riflessione esistenziale.

“L’ornamento delle cose secondarie” rimette così al centro ciò che spesso resta ai margini, recuperando materiali del passato e trasformandoli in nuove occasioni di espressione.

Il tour proseguirà nei teatri italiani, portando sul palco un progetto che invita a rileggere il percorso artistico di Max Gazzè non come una successione di fasi, ma come un dialogo aperto tra ciò che si è stati e ciò che si può ancora diventare.

Prevendite aperte su ticketone e in tutti i punti vendita abituali

9 novembre – Milano – Teatro Dal Verme

10 novembre – Milano – Teatro Dal Verme

11 novembre – Milano – Teatro Dal Verme

12 novembre – Genova – Verdi Teatro

13 novembre – Genova – Verdi Teatro

14 novembre – Genova – Verdi Teatro

16 novembre – Firenze – Teatro Puccini

17 novembre – Firenze – Teatro Puccini

18 novembre – Firenze – Teatro Puccini

19 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso

20 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso

21 novembre – Ascoli Piceno – Teatro Ventidio Basso

23 novembre – Bari – Teatro Piccinni

24 novembre – Bari – Teatro Piccinni

25 novembre – Bari – Teatro Piccinni

2 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

3 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

4 dicembre – Torino – Teatro Colosseo

5 dicembre – Trento – Teatro Sociale

6 dicembre – Trento – Teatro Sociale

7 dicembre – Trento – Teatro Sociale

21 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo

22 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo

23 dicembre – Cagliari – Teatro Massimo

26 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

27 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

28 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

29 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

30 dicembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone