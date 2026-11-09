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Dl bollette, Meloni: difendiamo interesse cittadini anche scontentando rendite elevate

| 9 Novembre 2026 20:59 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 9 nov. (askanews) – “Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando il decreto bollette approvato in Conaiglio dei ministri oggi.

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