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Dl bollette, via libera al decreto con taglio ai costi dell’elettricità per famiglie e imprese

| 9 Novembre 2026 20:04 | 0 commenti

Dl bollette, via libera al decreto con taglio ai costi dell’elettricità per famiglie e imprese

AdnKronos
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(Adnkronos) – Una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. È quanto prevede la nuova misura del Dl
Bollette, approvata oggi dal Consiglio dei ministri, definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea e finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità. 

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