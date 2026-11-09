Eicma, l’edizione del 2026 ha superato quota 600 mila presenze: crescita del 6% rispetto al 2025

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 600.000 presenze complessive, in crescita del 6% sull’edizione precedente, e presenze degli operatori esteri in aumento del 30% rispetto al 2025. Si chiude con questi risultati l’83ª Esposizione internazionale delle due ruote, l’edizione più grande mai realizzata nel quartiere espositivo di Fiera Milano Rho.

Dal 3 all’8 novembre, EICMA ha occupato per la prima volta dieci padiglioni, per una superficie complessiva di 300.000 metri quadrati, riunendo anteprime mondiali, incontri d’affari, esperienze di guida e spettacolo. Sono stati 764 gli espositori da 52 Paesi, in rappresentanza di 2.150 marchi. Il 74% dei brand proveniva dall’estero, mentre il 30% degli espositori diretti era costituito da nuove partecipazioni e ritorni: numeri che confermano la capacità della manifestazione di attrarre imprese dai principali mercati mondiali.

A qualificare il bilancio è soprattutto la crescita della componente professionale internazionale. EICMA ha accolto oltre 51.000 operatori del settore da 168 Paesi, con un incremento del 30% delle presenze estere, consolidando il proprio ruolo di piattaforma di business e sviluppo commerciale per l’intera filiera. A raccontare le novità e i contenuti dell’edizione sono stati 8.700 accreditati tra giornalisti, professionisti dei media, tecnici e content creator, provenienti da 67 Paesi.

“La crescita delle presenze e l’aumento degli operatori esteri esprimono le due dimensioni di EICMA: un evento capace di coinvolgere centinaia di migliaia di appassionati e una piattaforma internazionale di business imprescindibile per le imprese – dichiarano Pietro Meda, presidente di EICMA, e Paolo Magri, amministratore delegato -. Continuiamo ad arricchire la manifestazione con contenuti di valore e iniziative speciali, come le mostre delle ultime edizioni, per rafforzarne l’attrattività, avvicinare nuovi visitatori e generare opportunità per l’intera industria delle due ruote. La partecipazione dei giovani e di decine di scolaresche da tutta Europa racconta una passione che si rinnova e unisce generazioni diverse. Sappiamo che un afflusso così importante comporta anche criticità e disagi. Per questo continuiamo a investire nell’esperienza di visita: dalla promozione del trasporto pubblico ai parcheggi gratuiti in città, dall’ampliamento delle corsie nei padiglioni agli strumenti di orientamento, con cartine dedicate e un’app. È un impegno continuo, fondato sull’ascolto dei visitatori e degli espositori. A loro, ai partner, alle istituzioni e a tutte le persone che hanno contribuito a questa edizione va il nostro ringraziamento”.

Tra i contenuti di maggior richiamo, la partnership con MotoGP™ ha portato al padiglione 22 “Speed Legends”, la mostra dedicata alla storia della classe regina, realizzata con il patrocinio della FIM e il contributo di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Oltre 150.000 visite, con accessi contingentati per rispettare la capienza e tutelare le motociclette esposte, hanno premiato il viaggio attraverso più di settant’anni di competizioni, raccontati dalle moto di campioni come Agostini, Schwantz, Doohan, Rossi, Lorenzo, Márquez e Bagnaia.

All’inaugurazione hanno partecipato Giacomo Agostini e Franco Uncini, insieme ai vertici di EICMA e ai rappresentanti di MotoGP e FIM. La collaborazione con MotoGP ha coinvolto migliaia di visitatori anche nella MotoGP Gaming Arena, tra le più grandi al mondo con motociclette vere utilizzate come simulatori. Un’esperienza che ha portato gli appassionati virtualmente in pista, affiancata da attività diffuse nei padiglioni e dai concorsi per vincere esperienze esclusive ai Gran Premi di Mugello e Misano 2027, con accesso al paddock.

Negli spazi esterni, MotoLive ha festeggiato 21 anni animando un’arena di oltre 60.000 metri quadrati con gare, freestyle motocross, trial e sfide tra bicilindriche adventure. Tra i momenti di maggior richiamo, le esibizioni del fuoriclasse del trial Toni Bou e la presenza di grandi campioni e leggende del motociclismo come Troy Bayliss, Marco Melandri, Stefan Everts, Chicco Chiodi, Christophe Pourcel e Rubén Xaus. A estendere lo spettacolo oltre i confini della manifestazione sono state otto ore di diretta televisiva, che hanno offerto una vetrina alle moto protagoniste del mercato delle 17 Case motociclistiche e ai grandi campioni impegnati nella Champions Charity Race.

Le sfide tra i piloti hanno permesso di mostrare i modelli in azione, valorizzandone caratteristiche e potenzialità. La passione dei visitatori ha trovato spazio anche nel videobooth allestito nell’area MotoLive, all’esterno del padiglione 18. Migliaia di persone hanno raccontato davanti alla telecamera la propria prima volta in moto, condividendo ricordi, emozioni e aneddoti. Un racconto collettivo che ha dato voce al claim dell’edizione, “Always the first time. Ogni anno, una scoperta”.

EICMA è stata inoltre il palcoscenico scelto da ASO – Amaury Sport Organisation per presentare il percorso della Dakar 2027. Il direttore di gara David Castera ha svelato il tracciato durante un appuntamento che ha ospitato anche la presentazione dei piloti ufficiali e dei numeri di gara dei partecipanti italiani. L’incontro ha arricchito lo spazio Dakar al padiglione 22, dedicato alla storia e alla cultura del rally raid attraverso motociclette, immagini e filmati d’archivio. In crescita anche Y.U.M. – Your Urban Mobility, l’area dedicata alla mobilità quotidiana, che ha registrato oltre 4.000 test. I visitatori hanno potuto provare gratuitamente scooter, ciclomotori e quadricicli, elettrici ed endotermici, confrontando direttamente soluzioni diverse per gli spostamenti urbani. Un’esperienza che rafforza il ruolo di EICMA come luogo di scoperta e scelta dei mezzi per la mobilità di ogni giorno. Ampia, durante tutte le giornate, la partecipazione dei giovani, dagli stand alla Gaming Arena, dalle aree di prova agli spazi esterni.

La manifestazione ha ospitato anche il confronto tra industria e istituzioni. Nelle giornate riservate alla stampa e agli operatori, il convegno ACEM-ANCMA “Motonomics” ha presentato lo studio Oxford Economics sul contributo del settore motociclistico nell’Unione europea e nel Regno Unito: 35,1 miliardi di euro di PIL, 481.600 posti di lavoro e 20,6 miliardi di entrate fiscali. Lo studio ha evidenziato anche il contributo delle due ruote alla riduzione delle emissioni: un motociclo emette in media 95 grammi di CO2 per chilometro, contro i 250 di un’automobile, meno della metà. La visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la partecipazione di rappresentanti del Governo e delle istituzioni hanno infine sottolineato il valore di EICMA come vetrina internazionale per le imprese e per il Made in Italy.

-Foto IPA Agency-

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