Energia, Colarusso (Confindustria) su Elettricità Futura: “Ogni strappo è ricucibile”

(Adnkronos) – “Ogni strappo è ricucibile”. Così Modestino Colarusso, direttore generale di Confindustria Energia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, in riferimento all’uscita di Elettricità Futura dalla Federazione delle associazioni del comparto energia di Confindustria. “Con Elettricità Futura in tutti questi anni c’è stato sempre un confronto aperto, le loro istanze sono state accolte e sono state sempre rispettate le prerogative del settore. Quindi, ogni strappo può essere cucito”, rimarca Colarusso, che fa appello “all’unità e alla utilità di avere una filiera coesa e trasversale, che possa rispettare le istanze di tutto il settore energetico”.