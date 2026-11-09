F1, Antonelli torna in Italia da campione del mondo: “Bellissimo riportare il tricolore sul gradino più alto”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “E’ stato un bellissimo momento, è stato stato davvero bellissimo riportare il tricolore sul gradino più alto del podio. E cercheremo di continuare a farlo”. Andrea Kimi Antonelli rimette piede in Italia e lo fa per la prima volta da campione del mondo di Formula Uno.

“E’ qualcosa di talmente grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto – confessa il 20enne pilota Mercedes, primo pilota italiano a conquistare il titolo 73 anni dopo Ascari – Quando ho capito che potevo farcela? Dopo Monza, lì è stato uno dei momenti cruciali in cui mi sono detto che questo Mondiale dovevo andarlo a vincere, è stato un momento di svolta”, riconosce Antonelli che in quell’occasione andò a imporsi dopo essere partito dal fondo della griglia di partenza.

Benvoluto dal resto del paddock (“è stato molto bello vedere tanto rispetto e tanta stima anche da parte degli altri piloti, non vedo l’ora di continuare a battagliare con loro in futuro e nelle prossime gare”), il pilota bolognese riconosce che “l’anno scorso ho avuto in molte occasioni la mentalità sbagliata, invece quest’anno sono riuscito a fare uno step in più. Avere la mia famiglia sempre alle gare, persone che mi aiutano durante i weekend è stato cruciale, sono riuscito ad affrontare qualsiasi tipo di situazione. E l’esperienza ha fatto tantissimo: l’anno scorso, nonostante momenti di difficoltà che sono stati brutti da vivere, mi ha aiutato tantissimo a crescere”.

Antonelli approfitterà ora di qualche giorno di riposo prima di concentrarsi sul finale di stagione. “Sarà importante ricaricare le batterie per finire nel miglior modo possibile, trascorrerò un po’ di tempo con amici e famiglia, cercherò di staccare un po’ la mente per essere pronto a tornare in pista. Obiettivo doppia cifra? Certamente – assicura il pilota Mercedes, già a quota nove vittorie in stagione – Cercheremo di vincere la decima e poi si pensa al 2027, sarebbe bellissimo replicarsi”.

E con l’ipotesi Imola come sede dell’ultimo Gp della stagione qualora la situazione in Medio Oriente non consentisse di rispettare le tappe di Qatar e Abu Dhabi (“Sarebbe bellissimo, un sogno, vediamo come succederà”), Antonelli si gode anche il titolo Costruttori conquistato aritmeticamente ieri a Interlagos. “E’ stato importantissimo, c’è un gruppo incredibile di ragazzi e ragazze che danno il massimo ogni giorno per dare a noi piloti la miglior macchina possibile. Sono davvero contento, mi hanno aiutato a realizzare questo sogno e sono felice che siamo riusciti a vincere il Costruttori perchè se lo meritano davvero”.

E fra cibo (“non vedo l’ora di mangiarmi un piatto di tagliatelle”) e passioni (“andrò allo stadio a vedere qualche partita del Bologna ma anche la Virtus”), Antonelli non dimentica la promessa, ovvero quella di tingersi i capelli per festeggiare il titolo: “Pensavo di fare una metà rosso e blu e una tricolore“, anticipa sul suo prossimo look.

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