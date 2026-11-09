Kebab a un euro scatena il caos a Dortmund, in centinaia per l’offerta speciale: disordini e scontro con la polizia

(Adnkronos) –

Un kebab a un euro: è l’offerta speciale che ha scatenato una serata di disordini a Dortmund, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, dove centinaia di persone hanno preso d’assalto un locale appena inaugurato, costringendo il proprietario a chiedere l’intervento della polizia. Secondo quanto riferisce il Guardian, il titolare aveva pubblicizzato per giorni la promozione, attirando una folla che, secondo le sue stime, avrebbe raggiunto le mille persone, mentre la polizia parla di circa 300 presenti. Gli addetti alla sicurezza privata, ingaggiati per gestire l’afflusso, non sono riusciti a contenere la situazione. All’arrivo degli agenti, alcuni dei presenti hanno iniziato a lanciare bottiglie, pietre, fuochi d’artificio, una sedia e persino un monopattino elettrico. Per riportare la calma è stato necessario mobilitare circa cento poliziotti e un elicottero.

Diverse persone sono state arrestate e una di loro è stata trovata in possesso di una pistola a salve. Alcuni dei coinvolti dovranno rispondere di accuse di turbativa dell’ordine pubblico, danneggiamento e ingiurie. “Chi ricorre alla violenza, ancora una volta contro gli agenti di polizia, non è un giovane in cerca di avventure o un semplice teppista, ma un criminale”, ha dichiarato il capo della polizia di Dortmund, Tim Frommeyer. L’episodio arriva in un periodo in cui il prezzo del doner kebab, uno dei cibi di strada più popolari in Germania, è diventato un simbolo dell’inflazione nel Paese: una porzione costa oggi mediamente tra 7,50 e 9 euro, contro i 3,50-4 euro di pochi anni fa. Il proprietario del locale ha annunciato che donerà i kebab rimasti invenduti a un’associazione cittadina che assiste i senzatetto.