Mancini “I giovani ci sono, dobbiamo cercarli e conoscerli”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Vista come la situazione si è evoluta nelle prime quattro partite e che ci mancano due gare, vogliamo giocarcela fino in fondo ma è altrettanto una certezza che la strada è ancora lunga. In 60 mila al Meazza? Ci fa piacere, l’entusiasmo dei risultati cambia tutto, ma non possiamo abbassare l’asticella”. Roberto Mancini e gli azzurri ci provano. Contro Francia e Belgio l’Italia si gioca un pass per i quarti di Nations League, una qualificazione che sarebbe una bella iniezione di fiducia in quel percorso di rinascita che la Nazionale sta intraprendendo.

“Nel 2018 non c’era molta fiducia – ricorda Mancini in conferenza stampa a Coverciano, facendo un confronto con la sua prima esperienza – Nelle prime partite eravamo un pò in difficoltà ma poi in 5-6 mesi siamo cresciuti. C’erano però giocatori più esperti come Chiellini, Bonucci, Verratti, Jorginho, oggi ne abbiamo un pò meno e ci vorrà un pò di più”.

Quella che si è ritrovata a Coverciano una Nazionale dall’età media bassissima sebbene l’impiego di giovani fra i club lasci sempre un pò a desiderare. “Mi sembra che la situazione sia sempre la stessa in campionato, ma noi abbiamo l’obbligo di cercare i giovani e di conoscerli. Ecco perchè chiamiamo anche ragazzi più giovani che hanno qualità tecniche. Giocatori giovani ce ne sono, alcuni ne abbiamo chiamati, e ne chiameremo anche altri”, ha spiegato Mancini che poi è entrato nel dettaglio di alcune convocazioni: “Bernardeschi e Cristante li conosciamo, nel momento in cui avremo bisogno di giocatori di questo livello, sappiamo su cosa possiamo contare. Ora cerchiamo giocatori diversi. Calò? E’ uno dei tanti che sta facendo bene, che seguiamo. Il Frosinone ne ha 3-4 bravi, ma non possiamo chiamare tanti giocatori avendone già 29-30. Se chiamiamo qualcuno non lo facciamo perchè ce lo dice il suo procuratore”.

Mancini ha anche parlato di Chiesa: “Ci siamo sentiti diverse volte, non sta giocando, ha bisogno di ritrovare la condizione. Penso che possa tornare con noi molto presto. Tresoldi? Ci ho parlato, lo ha fatto anche Claudio Ranieri. Credo che lui debba sentire il fatto di giocare per la Nazionale italiana. E’ italiano, il padre è italiano, penso che ci siano delle possibilità che possa scegliere la maglia azzurra. Speriamo faccia la scelta giusta”.

A proposito di Tresoldi, “ci sono tanti giocatori che hanno il doppio passaporto. Quelli bravi ci proviamo a prenderli. Siamo riusciti a prendere Palma, penso che possa diventare un difensore molto bravo, ed era in bilico con la Germania. Ci proviamo anche per altri giocatori”, confessa il ct.

E per quanto riguarda gli Under 21 convocati, “ci sarà la possibilità di vedere contro Francia e Belgio alcuni di loro, anche perchè ci aspettano due sfide molto dispendiose”.



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