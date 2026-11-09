McDonald (Neh): “Storia e cultura comune legano Usa e Europa”

(Adnkronos) – “Le discipline umanistiche, i grandi classici della letteratura occidentale – come Dante e la letteratura classica – oggi sono particolarmente importanti perché senza la conoscenza del passato non abbiamo una mappa che ci indichi la strada verso il futuro. La storia, la cultura e la letteratura fanno tutte parte del nostro Dna”. Sono le parole di Michael McDonald, Chairman National Endowment for the Humanities, intervenendo oggi al convegno “Classical Foundations and Moral Authority”, organizzato nella Sala del Refettorio alla Camera dei Deputati a Roma.

“È importante ricordare e rendere omaggio alla tradizione occidentale. Ed è proprio per questo che siamo qui”, spiega, sottolineando che questa conoscenza può rafforzare il legame tra le società democratiche. “Questo è un tema di grande valore perché stiamo perdendo la nostra cultura e la nostra identità. Senza queste fondamenta, rischiamo di smarrirci come cultura e come civiltà. Per questo sono molto importanti conferenze come questa, che contribuiscono a rinnovare l’attenzione verso la tradizione occidentale e il suo ruolo nella nostra formazione culturale”.