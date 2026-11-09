Nek nel 2027 festeggia i 30 anni della hit “Laura non c’è”

Milano, 9 nov. (askanews) – Era il febbraio del 1997 quando Nek (Filippo Neviani) presentava al pubblico quella che sarebbe diventata una vera e propria hit internazionale: “Laura non c’è”, un brano che ha conquistato intere generazioni, diventando un punto centrale all’interno della carriera dell’artista e della storia della musica italiana.

A quasi trent’anni dalla pubblicazione, “Laura non c’è” rappresenta uno dei brani italiani più riconoscibili all’estero, grazie alla diffusione della versione originale, agli adattamenti linguistici, stilistici, e alle reinterpretazioni di artisti internazionali. Incluse quelle in italiano e spagnolo sono 9 le versioni conosciute, tra le quali greco, russo e cantonese.

Per questo motivo, il 2027 si preannuncia come un anno di festeggiamenti internazionali, che saranno inaugurati con “Laura non c’è 30th – Live”, tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia, nel mese di aprile.

“Laura non c’è 30th – Live” – date:

17 aprile – Monaco – tonhalle münchen

23 aprile – Madrid – sala wagon

29 aprile – Milano – magazzini generali

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle 14:00 di martedì 10 novembre.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Queste date saranno solo l’inizio di un anno che si preannuncia ricco di appuntamenti e sorprese, ancora tutte da annunciare.

Un’occasione speciale per incontrare il pubblico in un’atmosfera di festa, proprio per celebrare un brano che, dal 1997, continua a unire generazioni, insieme a tutti gli altri successi che hanno segnato oltre trent’anni di una straordinaria carriera.

Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano.