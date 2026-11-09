“Norman migliora tutti”, il vecchio ‘endorsement’ di Cahill per il nuovo coach di Sinner

(Adnkronos) – Tra Darren Cahill e Magnus Norman c’è una stima profonda. Un legame di rispetto ed esperienza che ha attraversato almeno un decennio: i due si sono passati il testimone nello staff di Jannik Sinner, nel ruolo di coach, quasi come in un naturale processo di successione. A fotografare il rapporto di sintonia tra i due c’è, curiosità, anche un vecchio tweet dell’allenatore australiano. L’11 ottobre 2013 Cahill parò così sui social: “Magnus Norman ha migliorato ogni giocatore con cui ha lavorato”. Un tweet tornato di moda in queste ore e diventato subito virale sui social.

La stima, tra i due, è reciproca: “Ho un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intero team hanno fatto con Jannik nel corso degli anni – ha detto l’allenatore svedese pochi giorni fa, ringraziando lo staff dell’azzurro dopo l’ufficializzazione del nuovo incarico -. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato di avere l’opportunità di costruire su ciò che hanno raggiunto”.

Nato il 30 maggio 1976, Norman è un ex giocatore svedese e in carriera ha raggiunto la seconda posizione del ranking mondiale nel 2000, conquistato 12 titoli Atp in singolare. Nello stesso anno ha disputato la finale del Roland Garros, oltre a raggiungere le semifinali degli Australian Open, confermandosi tra i protagonisti del circuito. Dopo il ritiro, avvenuto nel 2004, si è reinventato con successo in panchina, diventando uno degli allenatori più apprezzati del tennis mondiale fino all’accordo con il fuoriclasse azzurro dopo gli anni di trionfi condivisi con il campione svizzero Stan Wawrinka.