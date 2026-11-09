Nvidia, Ceo Jensen Huang ammette relazione con presunta spia cinese: azienda avvia indagine

(Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip Nvidia ha annunciato domenica l’apertura di un’indagine sull’amministratore delegato e co-fondatore Jensen Huang, dopo che quest’ultimo ha ammesso una relazione con una donna che, secondo le autorità statunitensi, lavorava per l’intelligence cinese.

Alla fine del mese scorso, il New York Times ha riferito che, secondo l’intelligence statunitense, la donna – una dirigente cinese legata a Megaspeed, un’azienda di data center con sede a Singapore – avrebbe trasmesso informazioni a Pechino. La dirigente, Alice Huang (nota anche come Huang Le, senza alcuna parentela con il sessantatreenne Jensen Huang, nato a Taiwan), avrebbe instaurato un rapporto stretto con il vertice di Nvidia, scrive il Times. In un messaggio rivolto ai dipendenti dell’azienda e diffuso domenica, il Ceo di Nvidia ha ammesso la relazione, porgendo le proprie scuse alla famiglia e al personale della società. “Sono stato infedele verso mia moglie”, ha dichiarato. “Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per ciò che ho fatto. Me ne rammarico profondamente”.

Jensen Huang è una figura di spicco nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale e un consulente informale del presidente Donald Trump; quest’ultimo si è più volte espresso contro una regolamentazione del settore, per evitare che la Cina possa ottenere un vantaggio nella corsa all’IA. Secondo il Times, il legame tra Alice Huang e il Ceo di Nvidia potrebbe averle fornito elementi sulle posizioni di Trump in merito all’intelligenza artificiale. È probabile che il tema dell’IA venga affrontato durante i colloqui previsti tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, in programma nel corso di un vertice in Cina entro la fine del mese.

In una nota, Nvidia ha comunicato l’avvio di un’indagine indipendente, “alla luce delle recenti notizie secondo cui il fondatore e Ceo Jensen Huang sarebbe stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera”. Il comunicato aggiunge: “Sebbene il Consiglio di amministrazione non abbia motivo di ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti industriali di Nvidia siano stati compromessi, l’indagine esaminerà tutte le informazioni disponibili”.