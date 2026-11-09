Olivia Dean è Artista dell’Anno di Apple Music per il 2026

Milano, 9 nov. (askanews) – Olivia Dean è stata annunciata oggi come Artista dell’Anno di Apple Music, un riconoscimento che consacra il suo innegabile salto verso il successo globale in quella che è stata la storia musicale più solare ed entusiasmante del 2026. È la prima artista britannica ad aggiudicarsi questo premio.

The Art of Loving, l’album di Olivia Dean uscito a fine 2025, ha consacrato il suo successo proprio quest’anno. La sua hit “Man I Need” è presente nella Top 100 Daily di Apple Music ogni singolo giorno fin dalla sua prima apparizione, il 29 agosto 2025. Oltre ad aver registrato il tutto esaurito nel suo tour mondiale, l’artista ha vinto un GRAMMY come Best New Artist e quattro BRIT Awards, tra cui quello di Artist of the Year. Nell’autunno del 2025, Olivia Dean ha aperto il concerto di Sabrina Carpenter al Madison Square Garden di New York. Meno di un anno dopo, vi è ritornata per una residency di quattro serate, per poi proseguire con sei date sold-out alla O2 Arena di Londra.

Olivia Dean ha conquistato e ampliato il suo pubblico con brani caldi e vulnerabili che parlano d’amore e di amicizia. I redattori di Apple Music hanno sottolineato la grazia con cui la sua musica si avvicina alla ricca tradizione cantautorale del soul e del pop degli anni ’60, ispirandosi alla sensualità di Sade, all’audacia di Prince e all’onestà di Lauryn Hill  il tutto creando al contempo una community fondata sull’amore. I messaggi di affermazione e di connessione di Olivia Dean risuonano profondamente nei suoi fan. Gli ascoltatori hanno risposto con entusiasmo alla sua visione del mondo, secondo cui esprimere l’amore, in tutte le sue forme, è una pratica attiva che richiede un impegno consapevole: un’idea ispirata al libro del 1999 Tutto sull’amore (All About Love: New Visions) di bell hooks.

«Amo fare musica», ha dichiarato Olivia Dean. «È la cosa più bella del mondo. Essere nominata Artista dell’Anno di Apple è una sensazione davvero fantastica. Vedere riconosciuto il proprio impatto come artista è davvero speciale.»

«Ciò che contraddistingue Olivia è la sua capacità di parlare col cuore, ogni singola volta», ha affermato Rachel Newman, co-head di Apple Music. «Le sue canzoni ti fanno venire voglia di chiamare un amico, ballare in cucina e dire a qualcuno che gli vuoi bene. È aperta e autentica in tutto ciò che condivide, ed è proprio questo legame ad aver trasformato un anno fantastico in un anno memorabile.»

Come Artista dell’Anno di Apple Music, Olivia Dean riceverà un premio fisico che simboleggia la straordinaria perizia artistica fondamentale per creare la musica. Ogni Apple Music Award è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato. Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award c’è lo stesso chip che troviamo nei dispositivi che mettono oltre 100 milioni di brani a portata di mano.

Festeggia la nomina di Olivia Dean ad Artista dell’Anno con una selezione speciale di playlist dedicate alle canzoni e alle voci che hanno segnato gli ultimi 12 mesi.