Oncologi Aiom, ‘servono budget adeguati per garantire l’accesso a nuove cure’

(Adnkronos) – La sostenibilità del Ssn è un valore cruciale e una responsabilità condivisa. In oncologia, deve tradursi nella capacità di rendere disponibili ai pazienti i progressi della ricerca, attraverso una programmazione delle risorse coerente con l’evoluzione delle cure. È il messaggio dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), che richiama l’attenzione sulle richieste di contenimento della spesa farmaceutica rivolte alle strutture oncologiche e chiede budget commisurati ai bisogni assistenziali. “Negli ultimi anni sono aumentate le opportunità terapeutiche e, per molte neoplasie, sono migliorate la sopravvivenza e la qualità di vita. Accanto a nuove terapie che prendono il posto di quelle precedenti, oggi possiamo offrire trattamenti anche in situazioni cliniche nelle quali, fino a pochi anni fa, non disponevamo di opzioni efficaci. Più persone possono quindi ricevere cure e, in diversi contesti, il controllo della malattia consente di proseguirle più a lungo. Sono risultati di cui la programmazione sanitaria deve tenere conto” sottolinea Aiom.

La crescita della spesa oncologica – informa una nota – va letta alla luce di questi cambiamenti, insieme al costo elevato di molte nuove terapie. Valutarla esclusivamente rispetto alla spesa degli anni precedenti, imponendo riduzioni anche a fronte di un’attività assistenziale stabile o in aumento, senza considerare il numero dei pazienti, le nuove indicazioni e la durata dei trattamenti, rischia di produrre obiettivi di budget irrealistici e non allineati ai bisogni di cura. “Gli oncologi devono essere chiamati a rispondere dell’appropriatezza delle scelte cliniche – evidenzia la Società scientifica –. I tetti di spesa, il prezzo dei medicinali e i budget vengono definiti ai rispettivi livelli istituzionali e aziendali. Attribuire ai professionisti la responsabilità di compensare, attraverso la sola revisione delle prescrizioni, l’aumento dei costi e dei bisogni di cura rischia di trasferire sul piano clinico un problema che richiede anche decisioni di sistema. Occorre rivedere a monte l’adeguatezza del tetto di spesa per i farmaci acquistati dalle aziende sanitarie pubbliche. In assenza di risorse coerenti con i bisogni, il rischio è di razionare l’accesso alle cure anziché razionalizzare la spesa”.

L’appropriatezza resta un impegno centrale dell’oncologia. Significa – si legge – individuare la migliore terapia per la singola persona, sulla base delle evidenze scientifiche, delle caratteristiche della malattia, delle condizioni cliniche e delle preferenze del paziente, nel rispetto delle indicazioni di rimborsabilità riconosciute dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Significa anche rivalutare nel tempo benefici e tossicità, evitare esami e trattamenti non necessari e interrompere le terapie quando non offrono più un beneficio clinico, garantendo continuità assistenziale e cure di supporto. In presenza di più alternative terapeutiche per la medesima condizione clinica, a parità di efficacia e tollerabilità, anche il costo dei trattamenti è un criterio di scelta. “È attraverso questa responsabilità clinica, esercitata lungo tutto il percorso, che contribuiamo alla sostenibilità – precisa Aiom –. La qualità del lavoro di una struttura oncologica deve essere valutata considerando appropriatezza, esiti, accessibilità e qualità dell’assistenza, insieme all’impiego delle risorse”.

Aiom – dettaglia la nota – chiede che in tutte le realtà locali la spesa per i farmaci con innovatività riconosciuta da Aifa, nelle indicazioni e nei periodi ammessi al finanziamento dedicato, sia identificata e rendicontata separatamente ed esclusa dagli obiettivi di contenimento assegnati alle strutture oncologiche, nei limiti di tale finanziamento. Le risorse dedicate ai farmaci innovativi devono trovare un’effettiva corrispondenza nei budget aziendali, evitando penalizzazioni per i centri che li erogano in modo appropriato. Questa esigenza è particolarmente rilevante quando i trattamenti sono concentrati in un numero limitato di centri autorizzati, come può avvenire per le terapie con radioligandi: la concentrazione della casistica deve essere considerata nell’assegnazione delle risorse. Il finanziamento dedicato e le relative assegnazioni ai centri devono inoltre essere aggiornati quando il fabbisogno effettivo supera le stime iniziali, anche per nuove indicazioni terapeutiche o per l’aumento dei pazienti eleggibili. È inoltre necessario programmare in anticipo gli effetti dell’uscita dei farmaci dallo status di innovatività, verificando la capienza delle risorse destinate alla spesa ordinaria e adeguando i budget ai trattamenti che continuano a essere prescritti. Il termine del finanziamento dedicato non deve compromettere la continuità delle cure.

“Chiediamo un confronto strutturato con le istituzioni nazionali, le Regioni e le direzioni aziendali per condividere criteri di programmazione fondati sui bisogni e sul valore delle cure – conclude Aiom–. Ogni risorsa deve essere utilizzata con rigore, ma i progressi raggiunti devono diventare opportunità concrete per tutte le persone che ne possono beneficiare. La sostenibilità si misura anche nella capacità del nostro Servizio Sanitario Nazionale di garantire questo accesso”.