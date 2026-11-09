Pagano (Garante detenuti Comune Milano): “Sovraffollamento è grandissimo problema”

(Adnkronos) – “C’è un aumento dei detenuti, il sovraffollamento è un grandissimo problema”. Ad affermarlo il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano Luigi Pagano a margine della presentazione di “Limen, oltre la pena”, a Milano.

La popolazione detenuta nelle carceri italiane, secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha superato quota 66.063 unità, segnando un aumento del 4% dall’inizio del 2026. “Se attualmente troviamo persone che devono fare due anni e non escono, nonostante le misure alternative, significa che non hanno lavoro, non hanno famiglia e non hanno nulla per poter essere reinseriti e quindi rimangono in carcere”, ha spiegato il garante.

Il tasso di sovraffollamento medio degli istituti penitenziari ha raggiunto il 128,8%, con Regioni come la Lombardia che presentano un tasso medio superiore al 150%. Per queste ragioni, ha concluso Pagano, “Un progetto come quello di Fondazione Cariplo “Limen, un futuro oltre la pena”, per l’amministrazione penitenziaria è fondamentale”.