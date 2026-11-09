X
<
>

Pagano (Garante detenuti Comune Milano): “Sovraffollamento è grandissimo problema”

| 9 Novembre 2026 19:06 | 0 commenti

Pagano (Garante detenuti Comune Milano): “Sovraffollamento è grandissimo problema”

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – “C’è un aumento dei detenuti, il sovraffollamento è un grandissimo problema”. Ad affermarlo il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano Luigi Pagano a margine della presentazione di “Limen, oltre la pena”, a Milano. 

La popolazione detenuta nelle carceri italiane, secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha superato quota 66.063 unità, segnando un aumento del 4% dall’inizio del 2026. “Se attualmente troviamo persone che devono fare due anni e non escono, nonostante le misure alternative, significa che non hanno lavoro, non hanno famiglia e non hanno nulla per poter essere reinseriti e quindi rimangono in carcere”, ha spiegato il garante. 

Il tasso di sovraffollamento medio degli istituti penitenziari ha raggiunto il 128,8%, con Regioni come la Lombardia che presentano un tasso medio superiore al 150%. Per queste ragioni, ha concluso Pagano, “Un progetto come quello di Fondazione Cariplo “Limen, un futuro oltre la pena”, per l’amministrazione penitenziaria è fondamentale”. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA