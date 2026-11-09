Philadelphia passa a Chicago, Reaves ne fa 43 a Detroit nella notte Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Philadelphia (9-2) passa a Chicago e centra la nona vittoria stagionale. Allo United Center, nella notte italiana della regular-season dell’Nba, finisce 127-121 per i Sixers, trascinati dai 29 punti di Jaylen Brown e dai 27 con 7 assist di Tyrese Maxey. LeBron James ne aggiunge 22, mentre Joel Embiid chiude in doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi. Ai Bulls (1-8), al settimo ko consecutivo, non bastano i 19 punti e 15 assist di Josh Giddey.

Anche i Lakers (9-2) fanno festa in trasferta. Senza Luka Doncic, i gialloviola battono Detroit 121-116 con 43 punti di Austin Reaves, che firma la tripla del +8 a 46 secondi dalla sirena. Los Angeles chiude il primo quarto avanti 38-14, poi resiste alla rimonta dei Pistons (6-3), tenuti in partita dai 31 punti di Daniss Jenkins in uscita dalla panchina. Per Walker Kessler 12 punti e 16 rimbalzi.

Quarta vittoria di fila per Minnesota (8-3), che supera Utah 115-100 con 26 punti di Ayo Dosunmu e 24 di LaMelo Ball. Il rookie Darryn Peterson ne segna 26 per i Jazz (1-9). Dallas travolge Brooklyn 130-93 senza mai andare sotto nel punteggio. Cooper Flagg chiude con 25 punti e 12 assist, Kyrie Irving ne aggiunge 21. Boston (8-2) rimonta dal -14 e si impone 117-97 a Milwaukee con 27 punti di Paul George e 21 di Jayson Tatum. Per i Bucks è la sesta sconfitta consecutiva. I Clippers interrompono una serie di sette ko battendo New Orleans 139-123. Darius Garland firma 24 punti e 10 assist, Brook Lopez ne aggiunge 20. Ai Pelicans non bastano i 26 di Trey Murphy III e i 25 a testa di Zion Williamson e Jeremiah Fears. Miami (4-6) vince 114-108 a Sacramento con 29 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e 23 punti con sette triple di Klay Thompson. Darius Acuff Jr. chiude con 32 punti e 10 assist per i Kings (1-9), ancora a secco di vittorie in casa.

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