Rifiuti, Di Cintio (Acea): “Economia circolare leva strategica, nostro impegno su impianti Roma”

(Adnkronos) – “L’economia circolare rappresenta una leva strategica importante non solo per il nostro Paese”. Così Gabriele Di Cintio, amministratore delegato di Acea Ambiente, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, parlando da un lato del recupero di materia per ridurre la dipendenza industriale dall’estero, dall’altro del recupero energetico dei rifiuti che “assume sempre più rilevanza nel contesto geopolitico attuale”.

“Oggi sappiamo che l’Italia sconta ancora un deficit impiantistico importante da un punto di vista di termovalorizzazione – prosegue – Ci sarebbero da realizzare ancora tanti impianti ed è necessario creare le condizioni affinché questo avvenga. Acea è impegnata in prima linea su questo. In questo momento siamo impegnati alacremente su due progetti: la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, un impianto da 600.000 tonnellate di capacità, che è al momento il più grande impianto greenfield in fase di realizzazione in Italia e anche in Europa. Vedrà la luce a fine 2029. Poi c’è il potenziamento di un altro impianto che permetterà di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti nel Lazio, mi riferisco a San Vittore: ad inizio 2027 entrerà in esercizio la nuova linea quattro. Prevede una capacità di trattamento complessiva di 186.000 tonnellate all’anno. Sono investimenti questi che riescono a garantire una resilienza importante a tutto il sistema. In un contesto geopolitico come quello attuale, con i prezzi dell’energia in aumento, questi impianti permettono, attraverso un carburante circolare, che il rifiuto produca energia. Giusto per fare un esempio, il termovalorizzatore di Roma garantirà una produzione di energia elettrica equivalente ai fabbisogni di circa 200.000 famiglie”.