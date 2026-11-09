TFF, in anteprima “Il mio nemico immaginario”: Liskova alla regia

Roma, 9 nov. (askanews) – Sarà presentato in anteprima alla 44esima edizione del Torino Film Festival, nella sezione Zibaldone, “Il mio nemico immaginario”, che segna il debutto alla regia dell’attrice Antonia Liskova. Un racconto di formazione sospeso tra sogno e realtà, che esplora con delicatezza e ironia le dinamiche familiari e il potere dell’immaginazione come strumento di equilibrio emotivo.

Scritto da Antonia Liskova insieme a Simone Poggi e Andrea Cedrola, il film racconta come, nel percorso verso l’età adulta, si possa finire per perdere il contatto con la propria identità più autentica, dimenticando i sogni, i desideri e i valori che un tempo ci guidavano.

Emma ha nove anni ed è una bambina curiosa e fantasiosa, innamorata degli unicorni, delle astronavi e degli alberi di Natale. Vive in una famiglia fuori dagli schemi: la madre Sara, appassionata di gastronomia molecolare; la brillante nonna Loredana; e il padre Leo, severo insegnante di scienze, sempre più preoccupato per il mondo immaginifico in cui la figlia sembra rifugiarsi. Mentre i genitori sono vicini alla separazione e faticano a comprenderla, Emma trova conforto in Mojito, il suo amico immaginario, che la aiuta ad affrontare una realtà emotivamente instabile. In parallelo, nella vita di Leo riemerge Bob, il suo amico immaginario d’infanzia, tornato per riallacciare un legame prima di scomparire per sempre.

Attraverso il rapporto tra realtà e fantasia, il film invita a riscoprire quella parte di noi che spesso lasciamo indietro crescendo, ricordandoci quanto sia importante non smettere di immaginare e credere nell’impossibile.

Nel cast Fabio Volo, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, Elena Sophia Senise, Pietro Serpi, Christian Roberto, Irene Provenzi, Alessandro Piccolo e Luigi Diberti. Il film prodotto da Minerva Pictures, Colangelo Management con Rai Cinema, verrà distribuito nelle sale dal 10 dicembre da Filmclub.