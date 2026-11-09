Ucraina, von der Leyen: “Ue presente a colloqui Abu Dhabi”

(Adnkronos) –

L’Ue “parteciperà” ai colloqui sull’Ucraina che si terranno questa settimana ad Abu Dhabi. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui il cessate il fuoco, la sicurezza delle infrastrutture energetiche e la libertà di navigazione nel Mar Nero.

“Abbiamo discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui che si terranno questa settimana ad Abu Dhabi, ai quali l’Ue parteciperà insieme ai nostri partner”, ha scritto la presidente della Commissione europea. Von der Leyen ha anche annunciato che incontrerà Zelensky a Dublino nel corso della settimana, insieme agli altri leader, per discutere i prossimi passi verso la pace. Durante la telefonata, la presidente della Commissione europea ha ribadito il sostegno alla richiesta di Zelensky per un cessate il fuoco che riguardi le infrastrutture energetiche e alimentari. Un altro tema importante è quello del Mar Nero. Von der Leyen, che oggi è in visita in Romania, ha sottolineato che “la libertà di navigazione nel Mar Nero deve essere ripristinata e preservata”.

L’Ue coprirà altri “45 miliardi” di finanziamenti all’Ucraina, in aggiunta a quanto già previsto, per colmare gli ammanchi di fondi, quantificati in circa 70 mld, con cui Kiev deve fare i conti, mentre combatte contro gli invasori russi, ha detto a Bruxelles a margine dell’Eurogruppo, il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis. “Stiamo lavorando – afferma – per colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina, che si è rivelato più ampio del previsto. Si tratta di 70 miliardi di euro aggiuntivi, di cui l’Ue mira a coprire circa due terzi, altri 45 miliardi di euro. Stiamo ancora definendo le varie opzioni, che verranno successivamente presentate agli Stati membri. Confido che troveremo altri 45 mld, in aggiunta a quanto già previsto”, conclude.

Gli incontri, previsti per il 10 e 11 novembre, saranno mediati dagli Stati Uniti e vedranno confrontarsi le delegazioni di Ucraina e Russia. L’inviato americano Steve Witkoff ha indicato tra gli obiettivi la fine della guerra, le garanzie di sicurezza per il periodo successivo al conflitto e le misure per ridurre l’escalation militare.

Sul tavolo ci saranno anche questioni particolarmente delicate: il cessate il fuoco sulle infrastrutture energetiche, la riapertura delle rotte commerciali nel Mar Nero, lo scambio dei prigionieri e le garanzie internazionali per la sicurezza dell’Ucraina.

Intanto, sul fronte della cronaca, droni ucraini hanno colpito la seconda raffineria di petrolio più grande della Russia a Kirishi, nell’oblast’ di Leningrado, durante un attacco notturno che ha provocato forti esplosioni nel sito petrolifero a circa 800 chilometri a nord dell’Ucraina. Lo riportano i canali di monitoraggio Exilenova+ e Supernova+. Riprese effettuate da testimoni oculari degli attacchi sembrano mostrare vasti incendi che si sprigionavano dalla raffineria, illuminando il cielo notturno.

Aleksandr Drozdenko, governatore dell’oblast’ di Leningrado, ha dichiarato che durante l’attacco sono stati abbattuti complessivamente 113 droni ucraini nella regione. L’impianto di Kirishi, noto anche come impianto Kinef, ha una capacità produttiva di 20 milioni di tonnellate di petrolio all’anno ed è soggetto alle sanzioni occidentali contro la Russia, imposte dagli alleati dell’Ucraina, comprese le misure adottate dagli Stati Uniti. L’impianto produce oltre il 6% del petrolio raffinato totale della Russia, inclusa un’ampia gamma di prodotti petroliferi, come il carburante che rifornisce le forze armate del Paese.