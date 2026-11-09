Ue, Mattarella: pluralismo cardine democrazia principio fondante Europa

Roma, 9 nov. (askanews) – “Il presidio del pluralismo, cardine della democrazia che non pretende di assimilare le differenze ma di riconoscerle e valorizzarle, è parte imprescindibile dei principi fondanti dell’Europa”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando insieme al presidente albanese Bajram Begaj, una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbereshe.