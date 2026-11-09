Ue, ok Ecofin a clausola salvaguardia Italia, soddisfazione Giorgetti

Roma, 9 nov. (askanews) – “Salutiamo con soddisfazione l’approvazione della Raccomandazione: la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, durante la discussione in Ecofin sull’attivazione della Nec energia e difesa per l’Italia.

“La legge di bilancio 2027, di cui la clausola è parte integrante – dice Giorgetti – prevede di avvalersi della flessibilità consentita dalla Nec per spese nel settore della difesa, fino a un massimo dello 0,3% del PIL sia per il 2027 che per il 2028. Inoltre, è previsto un ulteriore margine, sempre pari allo 0,3% del PIL per ciascuno dei due anni, destinato a misure volte a rafforzare la resilienza energetica. Proprio l’inserimento dell’energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. E’ stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i paesi europei che vorranno avvalersene”.

“Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione -prosegue – in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale. Tali interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie”.

“L’attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l’effettiva spesa sostenuta per le singole misure; sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità. A tal fine, l’Italia fornirà aggiornamenti semestrali – conclude il ministro – sulle misure per le quali viene richiesta l’applicazione della flessibilità”.