Ue, ok Ecofin a flessibilità Italia per la difesa e l’energia. Giorgetti: “Soddisfatti, daremo aggiornamenti semestrali sulle misure”

(Adnkronos) – Il Consiglio economia e finanza ha dato il suo assenso all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (national escape clause, o Nec) per l’Italia riguardo alla sua richiesta di derogare ai limiti di spesa in ambito difesa ed energia. La clausola ha la durata di quattro anni e consente di deviare dalle traiettorie di spesa concordate fino all’1,5% del pil.

Lo sviluppo dà seguito alla richiesta presentata dall’Italia a settembre, che indica le ripercussioni della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, che richiede un forte aumento della spesa per la difesa, e il conflitto nel Golfo Persico, che minaccia la sicurezza energetica dell’Europa nel lungo periodo, come motivazioni per derogare. Il Paese potrà dunque superare fino al 2028 i tassi massimi di crescita della spesa netta fissati dalla raccomandazione del 21 gennaio 2025, per un importo pari alla somma di due voci: l’aumento della spesa per la difesa (in percentuale del pil rispetto al 2024, anno di riferimento) e il costo delle misure ammissibili per la sicurezza energetica nel triennio 2026-2028. Lo scostamento complessivo non potrà superare l’1,5% del pil.

Per l’energia valgono limiti più stringenti: non più di 0,3% del pil l’anno e 0,6% in termini cumulati. Le misure devono essere finanziate con risorse nazionali, decise dopo il 28 febbraio 2026, mirate ed efficaci in termini di costi. L’Italia dovrà riferire alla Commissione due volte l’anno, entro il 15 aprile e il 15 ottobre, sullo stato di attuazione, sull’ammissibilità e sull’impatto di bilancio. Nella richiesta Roma ha presentato un elenco iniziale, tra cui elettrificazione residenziale, efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, fotovoltaico, trasporto ferroviario e pubblico, accumuli e biocarburanti: la Commissione valuterà l’ammissibilità delle singole misure.

Sulla difesa, il documento indica una spesa pubblica italiana pari all’1,3% del pil dal 2024 al 2026 secondo i dati forniti dall’Italia, che prevede un aumento fino a 0,9 punti percentuali del pil entro fine 2028, tra nuovi programmi di investimento pluriennali e maggiori spese correnti. Dopo il 2028 la deroga resterà possibile solo per le consegne di equipaggiamenti militari contrattualizzati entro fine 2028, sempre entro il tetto complessivo, mentre le spese finanziate con i prestiti dello strumento Safe beneficeranno automaticamente della flessibilità.

Il testo della raccomandazione precisa che gli scostamenti consentiti non saranno iscritti come debiti nel conto di controllo dell’Italia. La flessibilità sarà considerata anche nella procedura per disavanzo eccessivo, per valutare se Roma abbia adottato un’azione efficace. Le proiezioni indicative della Commissione, nell’ipotesi di pieno utilizzo del tetto dell’1,5%, stimano nel 2028 un deficit più alto di 1,1 punti di pil e un debito più alto di 1,3 punti rispetto al percorso della raccomandazione del 2025: servirà quindi un aggiustamento di bilancio aggiuntivo dopo la fine della deroga. L’Italia, si legge, si impegna a realizzarlo nel prossimo piano.

“Salutiamo con soddisfazione l’approvazione della raccomandazione: la clausola di salvaguardia nazionale ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”, afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante la discussione sull’attivazione della clausola (national escape clause, o Nec) per l’Italia relativamente a energia e difesa, stando a fonti ministeriali.

“La legge di bilancio 2027, di cui la clausola è parte integrante, prevede di avvalersi della flessibilità consentita dalla Nec per spese nel settore della difesa, fino a un massimo dello 0,3% del pil sia per il 2027 che per il 2028”, osserva Giorgetti. “Inoltre, è previsto un ulteriore margine, sempre pari allo 0,3% del pil per ciascuno dei due anni, destinato a misure volte a rafforzare la resilienza energetica. Proprio l’inserimento dell’energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio: è stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i Paesi europei che vorranno avvalersene”.

“Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale”, prosegue il ministro, sottolineando che gli interventi “riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie. L’attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l’effettiva spesa sostenuta per le singole misure; sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità. A tal fine, l’Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l’applicazione della flessibilità”, conclude.