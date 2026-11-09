Usa, deputato Rep. presenta mozione di impeachment contro Hegseth

Roma, 9 nov. (askanews) – Il deputato Repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha presentato alla Camera dei Rappresentanti una mozione di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Lo riporta la Cnn aggiungendo che la votazione dovrebbe tenersi entro mercoledì. Nel presentare la mozione, Massie ha sostenuto che Hegseth ha abusato dei poteri della sua carica attraverso le sue azioni nel conflitto con l’Iran, avendo “consapevolmente eseguito e attuato ordini illegittimi per dare inizio a una guerra contro una nazione straniera”.

“Con tale condotta, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dimostrato che, se rimanesse in carica, continuerebbe a rappresentare una minaccia per la Costituzione; ha agito in modo del tutto incompatibile con i suoi doveri e con lo stato di diritto”, ha dichiarato il deputato uscente, noto oppositore di Trump.

Hegseth, che domani terrà una conferenza stampa sulla vicenda, mantiene una linea di sfida, mentre il presidente Donald Trump ha espresso il suo pieno e convinto sostegno al Segretario alla Difesa.

E’ probabile che vi siano i voti necessari per avviare l’impeachment, per il quale è richiesta solo la maggioranza semplice alla Camera. Se tutti i Democratici, insieme a Massie e a un ristretto gruppo di Repubblicani, dovessero votare a favore, la procedura verrebbe approvata. Tuttavia, è improbabile che l’iniziativa riesca a superare la soglia, ben più elevata, necessaria per la condanna e la rimozione dall’incarico: per questo passaggio occorrerebbero i due terzi dei voti al Senato (il che richiederebbe il sostegno di circa 20 senatori repubblicani).