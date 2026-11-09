Valentino Rossi incorona Kimi Antonelli: “È un fuoriclasse”

(Adnkronos) – Parole di stima, orgoglio e ammirazione. Valentino Rossi rende omaggio a Kimi Antonelli durante l’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’. Il nove volte campione del mondo di motociclismo, ospite della trasmissione per presentare la sua autobiografia ‘La mia storia’, dedica un passaggio dell’intervista al giovane talento italiano della Formula 1, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la conquista del titolo mondiale. “Kimi è uno spettacolo, è emozionante avere un pilota italiano che dopo 70 anni vince il Mondiale di Formula 1, ci rende tutti fortunati perché io comunque ho sempre sofferto questa cosa che nelle moto ci fossero un sacco di piloti italiani forti e in F1 invece era da tanto tempo non c’era uno vincente -sottolinea il ‘dottore’-. Ho sempre cercato di capire il perché e Kimi è finalmente arrivato per tutti noi tifosi”.

Rossi parla anche del rapporto personale con Antonelli. “Ha 20 anni, io lo conosco da quando era più piccolino ed è davvero un ragazzino molto divertente, oltre che un fuoriclasse”. Insomma, se a incoronare Kimi Antonelli è uno come Valentino Rossi, uno che di talento e vittorie se ne intende parecchio, il complimento pesa ancora di più. Il Dottore ha già riconosciuto nel giovane bolognese qualcosa di speciale: velocità, personalità e quel pizzico di sana follia che serve ai grandi campioni. Ora la palla, o meglio il volante, passa a Kimi per conquistare altri trionfi.