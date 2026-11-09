Zverev sempre in testa al ranking Atp, Sinner resta 2° e Cobolli 6°

ROMA (ITALPRESS) – La settimana del Masters 1000 di Parigi lascia la classifica Atp sostanzialmente invariata. Il tedesco Alexander Zverev è, e resterà fino a fine stagione, numero 1 del mondo davanti all’azzurro Jannik Sinner e allo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha trionfato a Parigi in finale sullo sttaunitense Ben Shelton, in quarta piazza. Flavio Cobolli rimane il numero 2 d’Italia, alla posizione numero 6, alle spalle di Daniil Medvedev, quinto. Settimo il francese Arthur Fils, ottavo l’americano Frances Tiafoe e nono l’australiano Alex de Minaur.

L’unica variazione in Top 10 è il sorpasso di Taylor Fritz su Rafa Jodar. Lo statunitense, arrivato ai quarti nell’ultimo Masters 1000 della stagione, è numero 10 e sarà presente questa settimana a Stoccolma. Jodar avrà la possibilità alle Nitto Atp Finals di ritornare nell’elite. Per quanto riguarda gli altri azzurri, alle spalle di Sinner e Cobolli c’è Luciano Darderi, sempre 21esimo, e Lorenzo Musetti, che scende di un gradino ed è 25esimo. In Top 50 rimangono anche Matteo Arnaldi (38esimo, -2) e Matteo Berrettini, stabile in 43esima piazza. Raggiunge il nuovo best ranking, invece, Mattia Bellucci (n.62, +6).

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Alexander Zverev (Ger) 9.550 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 9.450 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 7.100 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 5.170 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 3.820 (–)

6. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (–)

7. Arthur Fils (Fra) 3.625 (–)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.390 (–)

9. Alex De Minaur (Aus) 3.370 (–)

10. Taylor Fritz (Usa) 3.285 (+2)

Così gli altri italiani:

21. Luciano Darderi 2.160 (–)

25. Lorenzo Musetti 1.895 (-1)

38. Matteo Arnaldi 1.321 (-2)

43. Matteo Berrettini 1.223 (–)

62. Mattia Bellucci 879 (+4)

115. Lorenzo Sonego 511 (-9)

139. Federico Cinà 415 (-3)

141. Andrea Pellegrino 404 (-1)

157. Francesco Passaro 354 (-4)

160. Andrea Guerrieri 349 (+6)

168. Francesco Maestrelli 338 (+8)

– Foto Ipa Agency –

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