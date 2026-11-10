Al Bto di Firenze il cane robot che accompagna i turisti

Firenze, 10 nov. (askanews) -Un cane robot che accompagna i turisti alla scoperta delle città d’arte e dei musei, raccontando quello che vede attraverso occhiali intelligenti o auricolari. È una delle tecnologie presentate a Firenze, alla diciottesima edizione di BTO, la manifestazione dedicata all’innovazione nel turismo.A svilupparla è OMAI, che sta lavorando a una piattaforma robotica destinata alle persone non vedenti. Il turismo rappresenta una prima applicazione del progetto.Ne parla il fondatore Luca Andrea Marazzini: “Stiamo facendo una piattaforma robotica per non vedenti, quindi diciamo un aggregato di tecnologie che accompagnano le persone nello spazio, ma prima di portarlo nel mondo dei non vedenti lo stiamo applicando nel turismo e quindi è in grado di accompagnare nello spazio le persone e di raccontargli negli occhiali Meta o negli auricolari ciò che vede, sia nelle città d’arte sia nei musei”.