Ascolti tv, 9 novembre: ‘Livatino’ su Rai1 vince con il 18,7% di share

(Adnkronos) – La miniserie ‘Livatino – Il Giudice e i suoi Assassini’, in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 2.960.000 spettatori e il 18,7% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello Vip’ su Canale 5 che ha conquistato 2.108.000 spettatori e il 18,6% di share mentre ‘Lo Stato delle cose’ su Rai3 ha totalizzato 1.075.000 spettatori e il 7,5% di share. Fuori dal podio troviamo ‘Fast & Furious 8’ su Italia 1 che ha registrato 831.000 spettatori (5,3% share) mentre ‘GialappaShow’ su Tv8 ha raccolto 802.000 spettatori (5,3% share).

Seguono: Rai2 con ‘Ex – Amici come prima!’ (744.000 spettatori, 4,3% share); La7 con ‘M – Il Figlio del Secolo’ (605.000 spettatori, 3,6% share); Rete4 con ‘Quarta Repubblica’ (567.000 spettatori, 4,5% share); Nove con ‘Little Big Italy’ (521.000 spettatori, 3,1% share).

In access prime time testa a testa tra Canale 5 e Rai1. ‘La Ruota della Fortuna’ ha raggiunto 4.495.000 spettatori (22,1% share) mentre Affari Tuoi ha raccolto 4.485.000 spettatori (21,9% share).