Atac lancia nuove card ricaricabili per viaggiare

(Adnkronos) – Da oggi, 10 novembre, i clienti potranno acquistare nelle biglietterie di Lepanto, Ottaviano, della Metro A, e Conca D’Oro, della Metro B1, le nuove card ricaricabili prodotte da Atac nell’ambito del piano di trasformazione dell’offerta commerciale elaborato per migliorare l’esperienza degli acquisti, la semplicità di utilizzo dei titoli e uniformare l’offerta già presente nelle biglietterie automatiche che ha consentito di testare con successo il supporto “chip on paper” ricaricabile. Si tratta della fase di avvio di queste nuove card (tecnicamente definite “Chip on paper”) che diventeranno gradualmente reperibili in tutta la rete commerciale Atac per uniformare l’offerta delle biglietterie fisiche e automatiche, favorendo la diffusione di un supporto unico, in linea con l’evoluzione dei sistemi di bigliettazione elettronica.

Il progetto si inserisce nel percorso di progressiva digitalizzazione del sistema di bigliettazione, nell’ambito del quale circa il 70% dei titoli di viaggio viene già acquistato in formato digitale o elettronico. Permane tuttavia una quota pari a circa il 30% delle vendite costituita da titoli cartacei con banda magnetica, che rappresenta il principale ambito di intervento del processo di dematerializzazione. In questo contesto, il consolidato successo dei titoli ricaricabili presso le biglietterie automatiche, che rappresentano oggi oltre il 20% del venduto anche grazie a promozioni dedicate che ne incentivano il riutilizzo, unitamente alla diffusione dell’esperienza di validazione Tap e del canale Tap&Go, oggi tra le modalità più utilizzate per l’acquisto dei biglietti, confermano le card ricaricabili come la soluzione più efficace e conveniente per il cliente. Queste costituiscono pertanto il supporto ideale su cui indirizzare la migrazione della quota residua del 30% dei titoli attualmente venduti in formato cartaceo.

La prima fase del progetto di migrazione prevede l’emissione di nuove card “pre-caricate” con i titoli disponibili previsti dall’offerta: 1 BIT ; 2 BIT; 4 BIT; Roma 24h; Roma 48h; Roma 72h; CIS 7 giorni. Per i multiBit è possibile ricaricare fino a 12 biglietti. Una volta utilizzato il titolo di viaggio iniziale, la card potrà essere ricaricata, in tutta la rete di vendita diretta Atac, scegliendo tra le diverse tipologie di titoli disponibili alla ricarica nei rispettivi canali. A partire da dicembre tutte le tipologie di titoli potranno essere ricaricati anche nella rete di vendita indiretta. La card è gratuita se si acquistano almeno 4 biglietti (BIT) Solo al primo acquisto di 1 o 2 biglietti (BIT) il costo della card ricaricabile è di 50 centesimi (un costo tra i più bassi, nel confronto con prodotti assimilabili), come avviene già per il primo acquisto presso le biglietterie automatiche. Per tutte le ricariche successive non è previsto alcun costo per la card. In una seconda fase, con un’estensione progressiva nel corso del 2027, la vendita delle nuove card sarà attivata su tutta la rete diretta ATAC e anche sulla rete indiretta, raggiungendo gli oltre 1000 punti vendita già abilitati alla ricarica digitale dei titoli di viaggio.