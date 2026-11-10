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Atp Stoccolma, debutto vincente per Sonego: Halys battuto in due set

| 10 Novembre 2026 18:36 | 0 commenti

Atp Stoccolma, debutto vincente per Sonego: Halys battuto in due set

Italpress, Sport Italpress
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STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego è agli ottavi di finale del “Bybit Stockholm Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro che si disputa sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” della capitale della in Svezia. Reduce dalle qualificazioni, il tennista piemontese, n.115 del mondo, ha sconfitto all’esordio il francese Quentin Halys (n.45) col punteggio di 6-4 7-6(4). Agli ottavi, l’azzurro 1995 sfiderà il cileno Alejandro Tabilo (n. 31 ATP e quarta forza del seeding).

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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