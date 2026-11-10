Aventino vs Muro di Berlino, alla Camera ognuno vuole il suo 9 novembre

Roma, 10 nov. (askanews) – A ciascuno il ‘suo’ 9 novembre da commemorare, a Montecitorio. Il Pd chiede che vengano ricordati i 123 deputati ‘aventiniani’, da Alcide De Gasperi ad Antonio Gramsci, dichiarati decaduti dal fascismo? Fratelli d’Italia propone la commemorazione della caduta del muro di Berlino, la rappresentazione plastica del crollo del comunismo dell’Urss.

Cambia così in corsa il calendario d’aula con un accordo tra i gruppi e per le “vie brevi”, e l’assemblea si ritrova oggi ‘catapultata’ in un excursus tra il 1926 e il 1989. A cavallo tra storia e attualità, si passa dal fascismo al comunismo per arrivare a Gaza e all’Ucraina, fino alle piazze delle scorse settimane. E nelle parole degli esponenti di centrodestra e centrosinistra la polemica politica non manca.

La cronologia della giornata riporta la richiesta del Pd di commemorare il giorno in cui “Mussolini cancellò, con il silenzio complice della monarchia, quel poco che rimaneva di democrazia formale nel nostro Paese” (come dirà poco dopo in aula il dem Federico Fornaro), a cui segue poco dopo, a ruota, la sollecitazione di Fdi su quello che viene definito il muro della “vergogna”. Nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 1989 “il mondo – sottolineerà il Fratello d’Italia Carmine Fabio Raimondo – assistette al trionfo del coraggio, della libertà e della speranza” e alla caduta di un “regime che non si accontentava di impedire alle persone di fuggire, ma pretendeva di controllarne le idee, le parole e i pensieri”.

L’una vicenda come “contraltare” dell’altra? Lo allude nel suo intervento il democratico Gianni Cuperlo che attacca: “Spero non sia vero, presidente, che dai banchi dirimpetto ai nostri si è chiesto di rievocare la caduta del muro dopo che noi avevamo chiesto di commemorare il centenario della decadenza dei 123 deputati aventiniani”. E poi affonda: “potreste farne decine di queste mosse, ma una verità rimarrebbe comunque scolpita ed è che qualcuno tra noi potrà sempre alzarsi in piedi e rivendicare l’onore dei comunisti italiani nella lotta per la democrazia, la libertà, la Costituzione. Mentre chiunque tra voi dovesse alzarsi in piedi, oggi o nel futuro, a rivendicare l’onore del fascismo, si macchierebbe della peggiore infamia storica e morale”.

Non è “mai esistito” un “fascismo buono come qualcuno prova a contrabbandare – sottolinea Fornaro – il fascismo non è stata una dittatura all’acqua di rose e Mussolini non è stato uno statista ma il capo di un’organizzazione criminale e violenta che cancellò la democrazia nel nostro Paese”. Il 9 novembre 1926, riconosce il deputato Fdi Luciano Ciocchetti, ha rappresentato “uno dei momenti più gravi e drammatici della nostra storia italiana” ma, aggiunge, ricordare quel giorno “non significa coltivare risentimento né guardare il presente con lo sguardo del passato”.

E se il forzista Alessandro Battilocchio definisce la decadenza degli aventiniani “una lezione che conserva tutta la sua attualità” di cui rammentarsi anche quando, nel confronto politico, “si evoca con eccessiva disinvoltura la fine della democrazia”, Roberto Giachetti di Italia Viva replica: la “riflessione” va fatta “in un senso e nell’altro. Troppo spesso forse ci riferiamo alla mancanza di democrazia in quest’aula per alcune forzature” ma, allo stesso tempo, “non dobbiamo sottovalutare, trasversalmente, perché non è un problema che riguarda questa o un’altra maggioranza, quanto la mortificazione del Parlamento in questi anni possa fare riferimento a un percorso che sicuramente indebolisce la nostra democrazia”.

A commemorare la caduta del Muro di Berlino è, dai banchi del partito della premier Giorgia Meloni, Fabio Raimondo Maria. “Ci sono oggi “muri invisibili che minacciano la nostra libertà: sono i muri dell’odio, del radicalismo, della violenza, di chi disprezza i valori della nostra civiltà, di chi pretende di imporre le proprie idee con la forza, di chi considera la nostra libertà un ostacolo da abbattere”, dice riferendosi a quanto accaduto “nelle strade di Milano, di Torino, di Bologna, agli scontri con le Forze dell’ordine, ai saccheggi e alle devastazioni”.

Dal muro di Berlino alla guerra in Ucraina e all’Europa “che vogliamo” il passo è breve, con Marianna Madia (ex riformista Pd passata a Italia Viva di Matteo Renzi), Fabrizio Benzoni di Azione e Benedetto della Vedova di +Europa (“la cortina di ferro che divideva l’Europa non c’è più, ma ci sono un muro e una cortina di ferro potenti e crudeli che si sono spostati a Est.

Penso a quello che sta accadendo agli ucraini, che semplicemente rivendicano un destino di libertà, di democrazia e di Europa”, sostiene Della Vedova).

L’azzurro Paolo Emilio Russo parlando di muri coglie l’occasione per marcare qualche distinguo con gli alleati. Premette che “governare i confini è un dovere” ma citando “il muro delle classi differenziali, tra chi nasce in un posto e chi arriva, tra chi ha guadagnato molti soldi e chi invece fatica a trovarsi da vivere” stigmatizza “la politica – di ogni colore – che ha bisogno di un nemico per esistere”. E conclude che Forza Italia è per “una società che cresce quando le sue parti si riconoscono necessarie l’una all’altra. Le contrapposizioni non risolvono i problemi, ma li rendono permanenti”.

“La verità – osserva l’esponente dem Cuperlo – è che la storia non si piega all’occorrenza, non va letta a sprazzi, meno che mai sbriciolando i capitoli giudicati scomodi”. Rammenta che la caduta del muro venne vissuta “da molti tra noi, dalla sinistra italiana, come una liberazione attesa, cercata, voluta, perché in quelle settimane non crollavano le aspirazioni di giustizia, uguaglianza, rispetto dei diritti umani”. Aspirazioni che “purtroppo” l’Europa non ha saputo “cogliere” del tutto lasciando “molte di quelle aspirazioni irrisolte”, con diritti umani “calpestati ancora, ancora e di nuovo ancora, come accade in queste ore nel fango osceno di Gaza”.