‘BellaMa”, il programma di Diaco cresce dopo la bufera Ravagnani: share al 6,7%

(Adnkronos) – Diaco, dopo le polemiche degli ultimi giorni con Ravagnani, cresce e raggiunge il picco del 6.7% di share. Ieri BellaMa’, il programma quotidiano condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17 e arrivato alla sua quinta stagione, ha raggiunto il 5.6% di share con 484,00 spettatori medi nella prima parte e il 6.1% di share con 517,000 spettatori medi nella seconda parte del programma.

Il picco è stato del 6.7% di share con 554,000 spettatori medi. Il dato di ascolto di ieri di BellaMa’ è decisamente buono per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media della quarta stagione di BellaMa’ si era attestata al 6% di share, posizionando Rai 2, nella fascia 16-17, come terza rete nazionale. Le prime 45 puntate della stagione confermano la solidità della trasmissione condotta da Diaco sotto la direzione Day Time di Angelo Mellone.