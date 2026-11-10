Camorra e appalti, 13 misure cautelari nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) – Nove persone sono finite in carcere e 4 agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Sono tutte accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata liberta del procedimento di scelta del contraente, tentata estorsione aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’ordinanza è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Secondo la procura di Napoli, spiega una nota, alcuni reati sarebbero stati realizzati con “metodo mafioso” avvalendosi “della forza di intimidazione del clan camorristico Veneruso , comunque, al fine di agevolare detta consorteria criminale radicata ne territori di Volla, Casalnuovo, Napoli-Ponticelli e Napoli zona orientale”.

Dalle indagini, che avrebbero evidenziato un meccanismo di false fatturazioni finalizzato alla costituzione di fondi occulti, sarebbero anche “emersi rapporti tra esponenti del clan Veneruso, pubblici funzionari e imprenditori operanti nei settori ambientale e sanitario e avrebbero beneficiato dell’influenza del sodalizio, contribuendo in cambio al suosostentamento”.



In particolare, le attività investigative hanno riguardato “appalti e affidamenti nel Comune di Volla nei settori della gestione dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della sicurezza sul lavoro e della riscossione dei tributi locali: i servizi ambientali del Comune di Casoria; l’affidamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana, nell’ambito del quale sarebbero emersi condizionamenti degli atti di gara e nella valutazione delle offerte”.

Inoltre, nel Comune di Cercola si sarebbe verificato “un episodio di istigazione alla corruzione relativo all?’affidamento del servizio d conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani. In un ambito diverso, inerente al settore sanitario regionale, sarebbero emersi accordi illeciti volti a favorire determinate imprese, nell’ambito di una gara per il noleggio di barelle e nell’affidamento di servizi”.

Ad alcuni indagati sarebbero riferibili “pure due episodi di tentata estorsione aggravata, caratterizzati da pretese economiche accompagnate da condotte ritenute intimidatorie”.



Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dell’azienda di una societa con sede a Volla.

Nei confronti di ulteriori indagati sono stati disposti inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo. Contestualmente e stata data esecuzione un decreto di perquisizione con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.

– Foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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