Cancer Policy Forum: i traguardi e le sfide future per le cure

Roma, 10 nov. (askanews) – Fare il punto sui traguardi raggiunti in questi anni e delineare le priorità future per la tutela dei pazienti oncologici. È questo l’obiettivo al centro dell’annuale Cancer Policy Forum, tenutosi alla Camera dei Deputati e promosso dal Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, in partnership con CIPOMO (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri) e con il patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). “Il bilancio è positivo perché siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo preposti. Per il futuro, pur sapendo che siamo quasi a fine legislatura, ci auguriamo che l’intero intergruppo che ha collaborato possa ritornare. Ad ogni modo, abbiamo buone speranze che, insieme a chi verrà, porteremo avanti i nostri punti, che rimangono sempre la tutela dei diritti del malato oncologico e dei professionisti” ha dichiarato Anna Maria Mancuso, Presidente Salute Donna ODV e Coordinatrice Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.Un traguardo raggiunto con il costante lavoro portato avanti in stretta sinergia con l’Intergruppo Parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”.”I temi che portiamo all’attenzione della Commissione bilancio, di cui faccio parte, riguardano innanzitutto una questione molto importante sollevata dalle associazioni dei pazienti: la durata delle ricette. Chiederemo all’interno della manovra un emendamento che preveda l’allungamento della loro validità a un anno. Nello stesso tempo, presenteremo un emendamento sugli screening, che punta a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la digitalizzazione delle chiamate, così da avere una mappatura precisa anche dei pazienti che non rispondono all’invito” ha aggiunto l’On. Vanessa Cattoi, Deputata e Coordinatrice dell’Intergruppo alla Camera.Un confronto costante tra parlamentari, pazienti e Comitato scientifico che ha permesso di ottenere importanti successi normativi, dalla legge sull’oblio oncologico alle tutele sul lavoro, tracciando ora la strada per i nuovi interventi in manovra e per il nuovo Accordo di Legislatura 2027-2032.”Riguarda l’uniformità territoriale nell’approccio alla cura: non soltanto dal punto di vista medico e dell’assistenza sanitaria, ma anche per quanto concerne il sostegno da garantire ai pazienti e alle loro famiglie. Si tratta di assicurare una reale equità sul territorio, affinché non vi siano differenze nella gestione della malattia da una regione all’altra. È un tema che spazia dall’oncologia pediatrica a quella degli adulti: riguarda ciascuno di noi e tocca l’intera comunità” ha concluso Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera dei Deputati.A suggellare l’incontro, la consegna dei Cancer Policy Award: un riconoscimento che premia la sensibilità istituzionale e rinnova l’alleanza per non lasciare mai solo chi affronta il percorso della malattia.