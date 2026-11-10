Caso Garlasco, inchiesta corruzione: l’ex pm Venditti sarà sentito domani come testimone

(Adnkronos) – L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario

Venditti, archiviato dalla Procura di Brescia dall’accusa di

corruzione

, verrà sentito domani, nelle vesti di testimone, sempre dalla Procura di Pavia che indaga su uno dei filoni dell’inchiesta sul delitto

di Garlasco. Lo confermano fonti legali. Archiviata la posizione di Venditti, resta infatti indagato il presunto corruttore, Giuseppe Sempio (padre di Andrea indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi), la cui posizione, insieme ad altri soggetti finora ignoti, è ora al vaglio dei pm pavesi.

Il Gip del Tribunale di Brescia aveva accolto lo scorso settembre la richiesta della Procura guidata da Francesco Prete di archiviare la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari perché avrebbe incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Nessuno degli elementi di indagine hanno restituito una traccia che conduca all’indagato”, aveva scritto il giudice per le indagini preliminari di Brescia Mauroernesto Macca nell’archiviazione.